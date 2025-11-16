FIFA U－17ワールドカップカタール2025・ラウンド32が15日に行われ、U－17日本代表と同南アフリカ代表が対戦した。

今大会、U－17日本代表はグループBに組み込まれた。3日に行われた第1節でモロッコを2－0で破ると、6日に行われた第2節ではニューカレドニアと0－0で引き分けており、9日に行われた第3節ではポルトガルに2－1で勝利。この結果、グループステージ全体を通しての成績を2勝1分とし、首位でラウンド32へ進出した。

今回、U－17日本代表の前に立ちはだかるのは、グループAを1勝1分1敗の成績で終え、イタリアに次ぐ2位で突破した南アフリカ。ポルトガル戦から中5日と余裕のあるスケジュールということもあり、U－17日本代表を率いる廣山望監督は、スターティングメンバーの変更を1名のみにとどめた。ポルトガル戦でレッドカードを受け、出場停止となる長南開史に代わって、竹野楓太が2試合ぶりに先発に名を連ねる。

U－17日本代表のイレブンは、A代表と同様に新ユニフォームでピッチに姿を見せる。試合は立ち上がりの4分、U－17日本代表がビッグチャンスを構築。藤田明日翔の蹴ったロングフィードから、左サイドの大外に開いた瀬口大翔がダイレクトで繋ぐと、相手の前でボールを引き取った小林志紋がペナルティエリア内へ侵入。GKと1対1のビッグチャンスを迎えたが、GKルワンディソ・ラデべに阻まれ、先制とはならない。

21分には大ピンチを迎える。相手のロングボールに対して、瀬口の頭でのクリアが後方へ流れると、左サイドを崩され、グラウンダーでの折り返しをニアサイドでネオ・ボロコに合わせられる。シュートは枠を捉えたが、今度はU－17日本代表の守護神・村松秀司が素早い反応を見せ、右手一本でゴールを守った。

ピンチの後にはチャンスあり。22分、敵陣でのパスワークで中央を突破し、最後は和田武士が左足を振ったが、ここはGKラデベの正面。続く23分には、ペナルティエリア手前左寄りの位置で小林からのパスを受けた浅田大翔が、相手の股下を通すパスでチャンスを演出。リターンパスを受けた小林が右足で狙うが、またもGKラデベが立ちはだかる。

直後の29分には、頭部の接触によりプレー続行が困難になったメンディーサイモン友を下げ、藤井翔大をピッチへ送り出す。思わぬアクシデントに見舞われたが、、U－17日本代表の勢いはとどまるところを知らず、終盤に入ると、幾度となくゴールを脅かす。36分、最終ラインから持ち運んだ元砂晏翔仁ウデンバのアーリークロスを、浅田が頭で合わせたが、クロスバーに直撃。さらに38分、敵陣左サイドで得たフリーキックの場面、小林が右足でインスイングのボールを放り込むと、元砂がフリーで合わせたが、またもゴールの枠に嫌われた。

前半はU－17日本代表が数多くのビッグチャンスを作りながら、仕留め切ることはできずに45分間が終了。後半に入ると、立ち上がりの48分に均衡が破れる。GK村松のロングフィードで平島大悟が右サイドを抜け出し、グラウンダーのボールを中央へ折り返す。待っていた浅田は、2度にわたって放ったシュートがGKラデべにストップされたが、こぼれ球への執念を見せ、“3度目の正直”でねじ込んだ。

さらに、続く59分には、ハーフタイム明けからピッチへ送り出された背番号10が大きな仕事をやってのける。敵陣での連動したハイプレスで、竹野楓太が相手のパスを引っ掛けると、セカンドボールを拾った吉田湊海が胸トラップから冷静に右足で流し込み、U－17日本代表がリードを広げた。

攻撃の手を緩めないU－17日本代表は72分、姫野誠の蹴った左コーナーキックから、藤井翔大が叩きつけるヘディングシュートで3点目を奪取。決定的な一撃で勝利を決定付け、試合は3－0でタイムアップを迎えた。

勝利したU－17日本代表は18日、ベネズエラおよび朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の勝利チームと対戦する。

【スコア】

U－17日本代表 3－0 U－17南アフリカ代表

【得点者】

1－0 48分 浅田大翔（U－17日本代表）

2－0 59分 吉田湊海（U－17日本代表）

3－0 72分 藤井翔大（U－17日本代表）



【出場選手】

■U-17日本代表（3－4－2－1）

▼GK

1 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

▼DF

5 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）

2 藤田明日翔（川崎F U－18）

16 メンディーサイモン友（流経大柏高）

→29分：4 藤井翔大（横浜FMユース）

▼MF

19 和田武士（浦和ユース）

→78分：14 川本大善（柏U－18）

6 野口蓮斗（広島ユース）

17 竹野楓太（神村学園高）

→64分：15 姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

20 瀬口大翔（神戸U－18）

→78分：3 田中義峯（浦和ユース）

8 小林志紋（広島ユース）

→46分：10 吉田湊海（鹿島ユース）

13 平島大悟（鹿島ユース）

→64分：9 小林柚希（大宮U－18）

▼FW

11 浅田大翔（横浜F・マリノス）

