巨人、”大型左腕”＆”ウエスタン最優秀防御率右腕”と契約！戦力外からの復…

読売ジャイアンツは14日、北海道日本ハムファイターズを戦力外となった北浦竜次投手と、福岡ソフトバンクホークスを戦力外となった板東湧梧投手を獲得したと発表した。

北浦投手は支配下選手契約で背番号「56」、板東投手は育成選手契約で背番号「050」に決まった。

北浦投手は2017年ドラフト5位で白鳳大足利高校から日本ハムに入団。通算7年間で48試合に登板し、3勝3敗1セーブ、防御率4.53を記録した。今季は育成契約で一軍登板はなかった。

板東投手は2018年ドラフト4位で社会人野球・JR東日本からソフトバンクに入団。2020年から2023年にかけて通算114試合に登板し、10勝11敗1セーブ、防御率2.91を記録した。2024年と2025年は一軍登板はなかった。

北浦投手は「僕自身も結果を出さないといけない年なので、来年は死に物狂いで、一軍の戦力としてしっかりやっていきたいと思います」と意気込み。板東選手も「一日でも早く支配下に登録されるように、そして先発ローテーションに入ってリーグ優勝、日本一に貢献できるように頑張ります」と決意を述べた。

北浦投手と板東投手の両投手が、来季から巨人でどのような活躍を見せるのか、期待がかかる。

【関連記事】

【了】