Wayve社（本社：英国ロンドン市）CEOのアレックス ケンダル氏と、日産自動車株式会社CEOのイヴァン エスピノーサが、横浜市内にて次世代運転支援技術（ProPILOT）の開発試作車に試乗しました。
この試作車には最先端のAI技術が搭載され熟練ドライバーのような運転を実現します。
二人は試乗中に、この技術がもたらすモビリティの未来と社会へのインパクトについて意見を交わしました。
Wayve社（本社：英国ロンドン市）CEOのアレックス ケンダル氏と、日産自動車株式会社CEOのイヴァン エスピノーサが、横浜市内にて次世代運転支援技術（ProPILOT）の開発試作車に試乗しました。
この試作車には最先端のAI技術が搭載され熟練ドライバーのような運転を実現します。
二人は試乗中に、この技術がもたらすモビリティの未来と社会へのインパクトについて意見を交わしました。
本記事は「日産自動車 グローバル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
イノベーションをドライブし続けている自動車メーカー・日産。本カテゴリではそんな日産による人々の生活を豊かにするような、ワクワクする体験や技術の数々、取り組みを紹介します。