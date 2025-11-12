Wayve社（本社：英国ロンドン市）CEOのアレックス ケンダル氏と、日産自動車株式会社CEOのイヴァン エスピノーサが、横浜市内にて次世代運転支援技術（ProPILOT）の開発試作車に試乗しました。

この試作車には最先端のAI技術が搭載され熟練ドライバーのような運転を実現します。

二人は試乗中に、この技術がもたらすモビリティの未来と社会へのインパクトについて意見を交わしました。