スリールは11月4日、男女1,278名を対象に実施した「仕事と子育ての両立に関する調査」の報告をまとめた「両立不安白書2025」を発表した。

仕事と子育ての両立不安を感じた経験

仕事と子育ての両立不安を感じた経験があるか尋ねたところ、子どもがいる男性の57.3%、女性の72.3%が「ある」と回答した。子どもがいない層でも、女性の2人に1人、男性の3人に1人が不安を抱えている。

具体的な不安について分析すると、男性は「育児に十分関わりたいが仕事を減らせない」「家計を支えなければならない」といった板挟みに、女性は「体力や精神的余裕の不足」に直面していることがわかった。両立不安は性別に限定された課題ではなく、社会構造的な課題であることが浮き彫りとなった。

男性に、仕事と子育ての両立への不安が原因で、転職・退職を考えた、もしくはした経験があるか尋ねると、66.3%が「退職・転職を考えたことがある」「実際に転職/退職した」と回答した。子どもがいない男性でも56.4%がそのように回答している。

女性にも同様の質問をしたところ、2人に1人が両立不安を理由に転職・退職を考えたことがあると回答した。特に子どもがいる女性では65.0%が検討し、11.5%が実際に離職している。子どもがいない女性でも46.3%が「考えた」と答えた。

これまで「両立不安＝女性の課題」と考えられがちだったが、男性も「家庭責任を担いたいが、仕事との両立が難しいのでは」などの両立不安があることがわかった。