10日（日本時間11日）、オークランド・アスレチックスのニック・カーツが、アメリカン・リーグの新人王に選出された。







カーツは、2024年ドラフト1巡目（全体4位）でアスレチックスに指名され入団。マイナーリーグで僅か32試合に出場したのち、今季序盤にメジャーデビューを果たした左打ちの強打者だ。



昇格後まもなくレギュラーに定着すると、今季117試合に出場。両リーグ新人最多の36本塁打、86打点をマーク。圧倒的な打撃力で新人唯一のシルバースラッガー賞も受賞した。



日本時間7月26日に行われたヒューストン・アストロズ戦では、メジャー史上20人目の1試合4本塁打を記録。6打数6安打、6得点、8打点を叩き出し、強烈な印象を野球ファンに与えた。



ア・リーグの満票選出は、昨年のガナー・ヘンダーソン（ボルティモア・オリオールズ）に続く、2年連続14人目の快挙。アスレチックスの選手の新人王受賞は、カーツで9人目となった。











【動画】今季のMLB最長ホームラン！カーツの衝撃弾がこちら

MLBの公式Xより









493-FT GRAND SLAM 😳



AL Rookie of the Year Nick Kurtz hit the longest homer across MLB this season!

— MLB (@MLB)