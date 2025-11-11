ポルトガル代表FWジョアン・フェリックスが中東の地で輝きを放っている。

現在26歳のフェリックスは母国の名門ベンフィカで頭角を表し、2019年夏にクラブ史上最高額の1億2600万ユーロ（約225億円）でアトレティコ・マドリードに加入した。しかし、ディエゴ・シメオネ監督の戦術との親和性は高くなく、次第に序列が低下する中で2023年1月にチェルシー、同年9月にバルセロナへレンタル移籍。昨年夏にはチェルシーへの完全移籍が実現したが、定位置を掴むことはできず、2月にはミランへレンタルで放出された。

そんなフェリックスは今夏に大きな決断を下す。古巣ベンフィカへの復帰が囁かれていた中、最大総額5000万ユーロ（89億円）でアル・ナスルへの完全移籍が実現。かつて欧州の年間最優秀若手選手に贈られるゴールデンボーイ賞を受賞した若き才能は、25歳（当時）にして欧州を離れることとなったのだ。

サウジアラビア移籍から約3カ月、フェリックスはアル・ナスルの攻撃の主軸として躍動している。デビュー戦となったサウジ・スーパーカップ準決勝でいきなりゴールを決めると、サウジ・プロフェッショナルリーグ開幕節ではハットトリックを達成。その後も第5節で再びハットトリックを記録するなど得点を量産しており、第8節終了時点で10ゴールをマークしている。

サウジ・プロフェッショナルリーグの得点ランキングでは、同僚のクリスティアーノ・ロナウドを抑えてトップに君臨。さらにはAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）でも結果を残しており、ここまでの通算成績は公式戦16試合出場14ゴール3アシストとなっている。

なお、フェリックスが国内リーグ戦で二桁得点を達成したのは、ベンフィカ在籍時の2018－19シーズン以来だ。果たしてこの勢いはどこまで続くのだろうか。