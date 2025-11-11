「ポジションの過剰招く」村上宗隆のドジャース行きは実現しない！？　巨…

村上宗隆 最新情報

25歳の村上宗隆内野手は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。すでに複数の移籍先候補が浮上しているが、ロサンゼルス・ドジャースやニューヨーク・ヤンキースへ移籍する可能性は低そうだ。英語版の『マルカ』が報じている。

ドジャースやヤンキースは、あらゆる選手の行き先として名前が挙がることが多い球団である。

特にドジャースは、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が在籍しており、日本人選手の移籍先として近年注目されている。

ただ、同紙は「村上が最もフィットする球団は、ヤンキースでもドジャースでもない」と主張した。

その理由としては「一塁と三塁はフレディ・フリーマンとマックス・マンシーが固めており、指名打者（DH）には大谷がいる。

そのため、村上を加えるとなると、デーブ・ロバーツ監督にとってはポジションの過剰を招くことになる。

チームとしては、むしろブルペン、外野、そして二塁の補強がより急務だ」と説明し、多額の資金を投じてまで村上の獲得に動かないと予想。

それを踏まえ「確実にレギュラーとして出場できるチームを優先して移籍先を選ぶ可能性がある」との見解を示した。

代わりにニューヨーク・メッツとシアトル・マリナーズを理想的な行き先として指名している。

