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2026.04.29 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
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OUT
Ｄ1-1中
7番 京田 陽太 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 中 ランナー：2塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 勝又 温史 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 松尾 汐恩 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 鵜飼 航丞 見逃し三振 3アウト
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OUT
Ｄ0-1中
5番 Ｊ・ボスラー センターヒット 中日得点！ Ｄ 0-1 中 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 高橋 周平 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 石伊 雄太 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 大島 洋平 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 三森 大貴 空振り三振 1アウト
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