「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.04.29 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 1 1 2 0
中日 1 1 2 0

  • OUT

    Ｄ1-1中

    7番 京田 陽太 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 中 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 勝又 温史 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 松尾 汐恩 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 鵜飼 航丞 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-1中

    5番 Ｊ・ボスラー センターヒット 中日得点！ Ｄ 0-1 中 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 高橋 周平 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 石伊 雄太 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 大島 洋平 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 度会 隆輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 三森 大貴 空振り三振 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.