今日は2025年11月9日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆☆
今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、嬉しい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知り合うつもりでいると〇。
-
金運：☆☆☆☆☆
普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
-
仕事運：☆☆
今日取り組み始めたことで、早速手応えや成果を感じられそうな絶好調の仕事運です！努力を続けてきたことが、形になる場合も。目標をはっきりと定めて、｢やればできる！｣という、強気な姿勢を貫いてみてください。
-
健康運：☆☆☆☆☆
ダイエットや体力づくりなどを始めたり、ステップアップするには今日がピッタリでしょう。ただ、事前に計画を立ててからスタートしてください。無理のないあなたに合った計画を立てられることが長続きへの近道です。
- ラッキーアイテム：カーディガン
- ラッキーカラー：ゴールド
<2位>てんびん座（天秤）：9月23日～10月23日
-
総合運：☆☆☆☆
個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。
-
恋愛運：☆
なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。
-
金運：☆☆☆☆☆
金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
想像以上に順調に進みそうな仕事運！でも、周りにインパクトを与えようとする必要はナシ！ごく普通のやり方や通例通りの方法だからこそ、今日のあなたの仕事はキラリと光ります！基本的なことこそ、丁寧に取り組んでみてください。
-
健康運：☆☆☆
周囲から成果を期待され、がむしゃらに頑張らなければいけないことがあるでしょう。しかし、体力が追いつかず、注意力が散漫になってしまいそうです。明日できることは明日に回し、今日しなければいけないことに集中しましょう。
- ラッキーアイテム：マドラー
- ラッキーカラー：ブラウン
<3位>おとめ座（乙女）：8月23日～9月22日
-
総合運：☆☆☆☆
これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！
-
恋愛運：☆☆☆
それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。その中で「一緒に頑張ろう」「力を合わせよう」と励まし合ったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！
-
金運：☆☆☆
出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金を掴めません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。
-
仕事運：☆☆☆☆
｢一緒に働くことができてよかった｣と、仲間と思い合うことができそうな運気。今日のところは、大きな結果を求めなくてもOKです。それよりも、何のためにこの仕事をしているのか、何を目指しているのか、言葉で再確認してみて。
-
健康運：☆☆☆☆
今までチャレンジしたことがないスポーツにツキがある日。あなたの思わぬ才能が開花するかもしれません。また、ダイエットや体力アップにも効果を感じることができ、末永く続けられるスポーツの1つになりそうです。
- ラッキーアイテム：ペッパーミル
- ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆
人の意見に素直に耳を傾けることができる日です。しかも、もらった意見を上手に役立てることもできて、自信がつくでしょう。特に重要ではない内容でも、周りの考えを聞いてみてください。面白いヒントをもらえそうです。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
恋愛運好調！特に、恋の相手と急接近の可能性大です。パートナーには、感謝の気持ちを言葉にすると愛が深まりそう。また、誰かとの関係を進めるかどうか迷ったら、友達に相談を。自信を持って前進できそうです。出会いは、紹介からの急展開が期待できます。
-
金運：☆
周りの人から、貴重な意見や視点をもらえる金運です。お金に関することで迷いや悩みがあるのなら、心を開ける友達やお金のプロに相談をしてみるといいでしょう。新たな発見があって、心に余裕を持ってお金と向き合えそうです。
-
仕事運：☆☆
｢どうしよう｣と戸惑ったことも、周りの意見を聞けば、自信を持って決めることができる日です。そして、順調に仕事を進めていけるでしょう。手伝ってもらうのも〇。人の力を借りることで、自分の実力が大きく育つ1日になります。
-
健康運：☆☆☆☆☆
今日のあなたはストレスがなく、いつも以上に気持ちに余裕を持てるでしょう。余裕のある今日こそ、自分のことより他人を思いやる気持ちを忘れないようにしてください。細かい気配りができることで人気者になれるでしょう。
- ラッキーアイテム：古着
- ラッキーカラー：ピンク
<5位>おうし座（牡牛）：4月20日～5月20日
-
総合運：☆☆☆☆
心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。
-
恋愛運：☆☆☆☆
出会った人に一目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！
-
金運：☆☆☆
｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習い事やセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることは1つに絞るのがポイントです。
-
仕事運：☆☆☆
仕事に関することに限らず、幅広くいろいろなことに詳しい人が今日のキーパーソン！話していると、仕事の質をグンと高めるためのアイデアが湧いてきそうです。思いついたことは、できるだけ早く実行するといいでしょう。
-
健康運：☆☆☆☆
頭が冴え、今までやりたかったことを積極的に行える1日になるでしょう。しかし、詰め込み過ぎないように注意をしてください。無理をして体調を崩すことより、長続きされるほうがずっと効率的です。
- ラッキーアイテム：デンタルリンス
- ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆
予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。
-
恋愛運：☆
本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。
-
金運：☆☆
お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。
-
仕事運：☆☆☆☆
誰と話していても、歩み寄るのが難しくなりそうな仕事運。意見がぶつかったときには、｢自分も、ちょっと頑固になっているかも｣という前提で話してみてください。そして、今日のうちに結論を出そうとしないことが大切。
-
健康運：☆☆
仕事が忙しくて疲れを感じる1日です。バタバタして気が張っているうちは疲れを感じないかもしれませんが、後からどっと疲れが押し寄せてきそうです。今日はなるべく早く帰宅して、ゆっくりと体を休めてください。
- ラッキーアイテム：和食器
- ラッキーカラー：グリーン