ポルトガルサッカー連盟（FPF）は7日、11月に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選の2試合に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。
ポルトガル代表はここまでグループFで3勝1分けと無敗をキープしており、首位に立っている。11月の活動では、13日にアイルランド代表と、16日にはアルメニア代表との対戦を予定している。
両試合に向けてロベルト・マルティネス監督は、現在40歳のクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）ら26名を順当に招集した。
ポルトガル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
ジョアン・カンセロ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
▼MF
ジョアン・パリーニャ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼FW
ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティング）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
カルロス・ボルジェス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）