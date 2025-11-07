2022年1月からスタートし、5シーズン目に突入したジャパンラグビーリーグワン。5シーズン目の開幕戦は「3連覇を狙う絶対王者 東芝ブレイブルーパス東京 vs 初代王者 埼玉パナソニックワイルドナイツ」で12月14日に味の素スタジアムにて開催される。

東芝ブレイブルーパス東京は、開幕戦に向けて「4万人プロジェクト」を発動。「ONE FESTIVAL」をコンセプトに、6つの“ONE”をスタジアムに集めるという。

今回、東京のスタジアムでは初となる、わん(ONE)ちゃんと一緒に観戦できる最大数のドッグシートを用意。会場では愛犬用チームユニフォームの販売や各社ペットメーカーのサンプリングを予定している。また、ドッグシートの入場料の一部は、保護犬協会への寄付も検討しているという。(※わんちゃんは10kg以下)

また、さまざまな日本一や金賞を獲得した40台～50台のキッチンカーが集合。そのほか、リーグワン王者同士が繰り広げる日本一のラグビー試合はもちろんのこと、選手やOBによる、規模も種目も人数も日本一のラグビー体験や世界No.1の司令塔リッチー・モウンガが日本で見られるラストシーズン、東芝ブレイブルーパス東京2連覇を支えたファンが作り出す温かい雰囲気の会場など、多くの“ONE”を集めたラグビーパークを楽しめる。

開幕戦は、12月14日15時キックオフ。チケットは11月1日より各種ファンクラブ先行販売で、11月7日より一般発売が開始する。席種や価格、企画席などは東芝ブレイブルーパス東京HPより確認できる。