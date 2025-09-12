三井不動産商業マネジメントが運営するアーバンドック ららぽーと豊洲では9月19日〜10月13日、「オクトーバーフェスト2025 in アーバンドック ららぽーと豊洲」を開催する。

「オクトーバーフェスト2025 in アーバンドック ららぽーと豊洲」

同イベントでは、海辺の開放的なロケーションのシーサイドデッキを会場に、本場直輸入の限定フェストビアやドイツ料理が味わえるほか、愛犬と飲食が楽しめる「わんちゃんビール」や夜景フォトスポットなど、豊洲ならではの体験が楽しめる。

今回は、特別仕立てのビール「オクトーバーフェストビア」として、「ホフブロイ」や「ハッカー・プショール」、「パウラーナー」、「カーメリテン」が数量限定で登場。

オクトーバーフェストビア

フードは、直輸入の食材を使用した本格ドイツ料理が充実。仔牛カツレツ「シュニッツェル」や串焼き魚「シュテッケルフィッシュ」、ドイツソーセージ盛り合わせなどが楽しめる。

会場内のインフォメーションブースでは、ビールをかたどった犬用の被り物を無料でレンタルするほか、会場の海が広がる位置にフォトスポットも設置する。

ビールの被り物

また、各ブースにて1,000円以上購入すると、買物券・食事券やオリジナルグッズが当たるスクラッチカード1枚がもらえる。

開催時間は、平日が16:00〜22:00、土日祝日が11:00〜22:00。ラストオーダーは21:30。入場無料。