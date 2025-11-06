「最近、なんだか心が疲れている…」「もっと自分らしく輝きたい！」そう感じていませんか？現代社会を生きる私たちにとって、「ウェルネス」は単なる健康を超え、心身ともに満たされた豊かな生き方を指すようになりました。そんな自分らしいウェルネスを見つける最高のチャンスが、名古屋にやってきます！

名古屋にウェルネスの祭典が上陸！「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」

2025年11月8日(土)と9日(日)の2日間、名古屋市・ささしまライブ一帯で、体験型ウェルネスイベント「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」が開催されます。このイベントは、ただ見るだけでなく、実際に触れて、感じて、体験することで、自分にぴったりのウェルネスを見つけられる特別な機会です。

五感を刺激する7つのテーマエリア！180店舗が集結

「食」「美容」「運動」「園芸」「家族」「暮らし」「自然」――私たちの生活に密接に関わる7つのテーマを深く掘り下げた、実に魅力的なエリアが展開されます。総勢180店舗もの出店があるというから驚きです！

Goodfood & Farmers Market ～心と体を満たす食の宝庫～

ただ美味しいだけじゃない、私たちの体と心、そして地球にも優しい食がここに集結。地元の生産者が手塩にかけて育てたヘルシーな食材や、発酵食品の奥深さに触れることができるでしょう。特に注目したいのは、麹づくりや味噌の食べ比べワークショップ。食を通じて、未来の自分と環境について考えるきっかけも得られそうです。

Beauty & Relaxation ～自分らしい美しさに出会う～

最新コスメからオーガニック製品、そして体の内側から輝くインナーケアアイテムまで、美容に関するあらゆるものが揃います。実際に手にとって試せるのはもちろん、自分に合った美容法を見つけるヒントが満載。五感をフル活用して、「本当の美しさ」とは何かを探求できるでしょう。

Outdoor & Active Life Market ～新しい自分を発見する運動体験～

「運動は苦手…」そんな方でも大丈夫！ヨガ、筋トレ、ズンバといった定番から、なんとSUP（スタンドアップパドルボード）の陸上デモまで、幅広いプログラムが用意されています。新しいアクティビティに挑戦してみたい方には絶好の機会です。

Green World ～都会の中の癒やし空間～

園芸や植物をテーマにしたショップが並び、まさに都会のオアシス。「育てる」「飾る」「眺める」といった植物とのふれあいを通じて、日々の喧騒を忘れ、心を整える穏やかな時間を過ごせるでしょう。

Kids & Family Joy ～家族みんなで楽しむウェルネス～

親子で楽しめるワークショップや、かわいらしい雑貨の販売など、家族みんなでウェルネスを体験できるエリアです。「つくる」「さわる」「買う」を通して、子どもたちの創造性を育みながら、大人も一緒に癒される、そんな週末のお出かけにぴったりです。

ZEN & Ethical Life Market ～心穏やかな暮らしを追求～

瞑想やリラクゼーションを通じて、心のウェルネスに焦点を当てるこのエリア。環境や人、動物に優しいサステナブルなアイテムが揃い、自分の暮らしを見つめ直す静かで穏やかな時間が流れます。日々の忙しさから少し離れて、心を落ち着かせたい時に訪れてみてはいかがでしょうか。

Herb & Natural Life Market ～自然の恵みを感じる～

ハーブや野草をテーマにしたワークショップやマルシェが展開されます。「野草博士と歩く屋上庭園」や「自分だけのハーブティーブレンド」など、植物と深く向き合える貴重な体験が盛りだくさん。都会の真ん中で自然の息吹を感じ、癒しと新たな発見を得られるはずです。

専門家から学ぶ！深掘りスペシャルワークショップ

これだけ豊富なエリアがあるだけでもワクワクしますが、さらに深い学びと体験ができるスペシャルワークショップも開催されます。食と自然に関する注目のワークショップをご紹介しましょう。

食のワークショップで食卓を豊かに

神楽坂発酵美人堂の清水紫織さんが、米麹を超える「ネクスト麹」を使った新しい調味料作りを伝授。食卓を豊かにするヒントを得られそうです。

麹文化研究家なかじさんによるユニークなワークショップ。日本の伝統食文化に触れる貴重な体験になること間違いなしです。

minokamoの長尾明子さんが、味噌と乾物の魅力を伝授。日本の伝統食が、いかに美容と健康に良いか、その秘密を解き明かしてくれます。

自然の恵みを学ぶ野草・薬草ワークショップ

森昭彦さんと一緒に、都会の屋上庭園で野草の世界を探検。バスハーブブレンド体験やハーブティーの淹れ方講座、植物の効能と毒についての講演など、自然の奥深さに触れることができます。

新田理恵さんによる、季節の変わり目に向けた体調管理に役立つ薬草ブレンド。自分だけのオリジナルブレンドで、健やかな毎日をサポートしませんか？

著名人からインスピレーションを！ウェルネスステージ

各分野の著名人が登壇し、それぞれのウェルネスのカタチを発信するステージも見逃せません。新しい自分を発見するヒントがきっと見つかるはずです。

：「ドモホルンリンクルpresents 美容のプロから学ぶ50歳のスキンケア」で、「若返り」ではなく「今の自分らしさを最大限に引き出す」テーマは多くの女性に共感を呼ぶでしょう。

「笑顔は伝染する」がモットーのあいりさんは、「げんきをつくるウェルネスステージ」で子育てに奮闘しながらパワフルに輝く秘訣と、気になる1分メイク術を披露。

：ガーデンセラピー、グリーン習慣トークショーで、ガーデニングがもたらす癒しの力について「色と香りで整える」「ココロの余白」など、植物を通じてストレスを解放する具体的な方法を語ります。

自然体で人気のカップルインフルエンサー、コニタカギンさんは、「自分に正直に、心地よく暮らす」をテーマに、彼らが「好き」をカタチにしていく過程や、日常に溢れるウェルネスについて語ります。

開催概要とアクセス：新しい自分に出会う2日間

これだけのコンテンツが詰まった「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」。ぜひご自身の目で、体で、体験しに足を運んでみませんか？

開催日時: 2025年11月8日(土) 10:00～18:00、2025年11月9日(日) 10:00～18:00 開催場所: ささしまライブ一帯 (中京テレビ本社ロビー、1号公園、高架下広場、堀止緑地、グローバルゲート)

ささしまライブ一帯で開催される広範囲なイベントなので、会場マップを事前にチェックしておくとスムーズに回れますよ。

あなただけのウェルネスを見つける旅へ

「ウェルネス」とは、単に病気ではない状態を指すだけでなく、身体的、精神的、社会的に満たされた、より良い状態を目指すことです。「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」は、そんなウェルネスを多角的に捉え、誰もが自分らしいスタイルを見つけられるよう、様々な角度からアプローチしてくれるでしょう。

2025年秋、名古屋のささしまライブで、新しい自分に出会う2日間を体験してみませんか？あなたのウェルネスジャーニーがここから始まります！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。