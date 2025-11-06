仕事や家事に追われ、いつの間にか運動から遠ざかっていませんか？名古屋に、そんなあなたの悩みを解決する画期的なフィットネスジムが誕生します。

運動習慣、もう挫折しない！「エコフィット24新瑞橋店」があなたの日常を変える

皆さん、日々の仕事や家事に追われ、「運動不足だな…」「気軽にジムに通いたいけど、なかなか一歩が踏み出せない」と感じていませんか？そんな名古屋の皆さんにとって、嬉しいニュースが飛び込んできました！

2025年11月3日（月）、名古屋市瑞穂区に新しいフィットネスジム、「ECOFIT24（エコフィット24）新瑞橋店」がグランドオープンします。月額2,980円（税込3,278円） という驚きの価格で、しかも24時間いつでも利用可能。これはまさに、私たちの「運動したい」という気持ちを後押ししてくれる、次世代型のフィットネスジムと言えるでしょう。

驚異のコストパフォーマンス！月額2,980円で始める新習慣

「ジムって高いんでしょ？」「結局、続かないのに勿体ないかな…」そんな心配はもう不要です。新瑞橋店は、なんと月額2,980円（税込3,278円） という、まさに業界最安値水準の価格を実現しています。

さらに素晴らしいのは、契約縛りなし、違約金ゼロという点。これなら「まずは試してみよう」という気持ちで、気軽にスタートできますよね。1日あたり約100円で24時間いつでもトレーニングできると考えると、そのコストパフォーマンスは群を抜いています。運動習慣を無理なく、長く続けたい方には、これ以上ない選択肢ではないでしょうか。

24時間365日、あなたのライフスタイルに寄り添う「通いやすさ」

仕事が忙しくてジムの営業時間に間に合わない、朝活でトレーニングしたい、休日は好きな時間に体を動かしたい…。そんな多様なニーズに応える24時間年中無休の体制を整えています。

地下鉄名城線・桜通線「新瑞橋駅」から好アクセスという立地も、通勤や通学のついでに立ち寄れる大きなメリット。仕事帰りや休日前の深夜、あるいは早朝など、自分の「スキマ時間」を有効活用して、効率的にトレーニングできます。

さらに嬉しいのが、全国の「エコフィット24」全37店舗を、追加料金なしで相互利用できるシステムです。出張や旅行先でも、いつものジム環境でトレーニングを続けられるのは、まさに「運動を習慣化する」ための強力なサポートです。

初心者から上級者まで満足！最新マシン45台以上を完備

「安いからって、設備はイマイチなんじゃ…？」と思われるかもしれません。しかし、その心配も無用です。「エコフィット24」は、自社オリジナルブランド「エコレコフィットネス」 の高品質マシンを導入しています。新瑞橋店には、なんと45台以上のマシンが揃っており、初心者の方から本格的に体を鍛えたい上級者まで、誰もが満足できる充実した環境が用意されています。

主なマシンラインナップ（一部抜粋）

: トレッドミル、リカンベントバイク、クロストレーナーなど: ダンベル（1-50kg）、パワーラック、スミスマシン、EZバー、各種ベンチなど: チェストプレス、シーテッドレッグカール、ラットプル、ショルダープレス、レッグプレスなど: プーリーハンドル、トライセプスロープ、ラットプルグリップなど

筋力アップを目指す本格的なフリーウェイトエリアから、ボディメイクに欠かせないウェイトスタックマシン、そして健康維持のための有酸素マシンまで、目的やレベルに合わせて最適なトレーニングが可能です。マシンの配置や動線にもこだわりが感じられ、快適に集中してトレーニングできる環境が整っています。

スマホが専属トレーナーに！専用アプリ「TRESUL」でスマートなフィットネスを

「エコフィット24」が提案するフィットネスは、単なる施設提供に留まりません。会員専用アプリ 「TRESUL（トレスル）」 を導入することで、ジム通いが格段に便利で効果的になります。

: 混雑状況もリアルタイムで確認できるので、効率的にジムを利用できます。: 食事の写真を撮るだけで、AIが栄養バランスを分析してくれるなんて、驚きですよね。トレーニングと食事の両面から、あなたの健康づくりをサポートしてくれます。: 初めてのマシンでも迷うことなく、正しいフォームで効果的にトレーニングできます。: 運動がポイントになるシステムは、モチベーション維持にも繋がり、まさに「続けやすさ」を後押しする工夫です。

まるで専属トレーナーがいるかのように、スマホ一つでトレーニングから食事管理まで完結できるのは、忙しい現代人にとって非常に心強い味方です。

会員数2万人突破！「エコフィット24」が選ばれる3つの理由

全国で37店舗を展開し、会員数2万人を突破した「エコフィット24」。この急成長の背景には、先に述べた「通いやすさ」と「続けやすさ」を両立する徹底した仕組みがあります。

: 月額2,980円〜という明瞭な価格設定で、追加費用なし。: 低価格ながら、高品質な自社ブランドマシンを導入。: ライフスタイルの変化にも柔軟に対応。

これらの要素が、多くの人々に「無理なく始めて、長く続けられる」ジムとして支持されている理由なのです。このバランスの良さが「エコフィット24」の最大の強みだと確信できます。

グランドオープンは2025年11月3日！無料見学会もお見逃しなく

「ECOFIT24新瑞橋店」のグランドオープンは、2025年11月3日（月）10:00です。

オープンに先立ち、2025年10月31日（金）から11月2日（日）の期間、事前見学会（無料） も開催されます。実際に店舗の雰囲気やマシンを見て、その魅力を肌で感じる絶好のチャンスです。

ECOFIT24（エコフィット24）新瑞橋店 店舗詳細

新しい挑戦を！「エコフィット24」フランチャイズ事業の可能性

: 〒467-0066 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町2丁目20-1: 地下鉄名城線・桜通線「新瑞橋駅」から好アクセス: 24時間営業（年中無休）: 2025年10月31日（金）〜11月2日（日）10:00〜20:00（予約不要）: 2025年11月3日（月）10:00〜: 提携駐車場（2時間無料）、駐輪場あり、フリーWi-Fi、フリーロッカー、更衣室、セキュリティ完備: 水素水飲み放題、体組成計（InBody）、契約ロッカー

「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社は、この「通いやすさ」「続けやすさ」を追求したビジネスモデルを、フランチャイズ（FC）として全国に広げています。無人運営システムを採用することで、人件費などの固定費を抑え、効率的かつ安定した収益を実現できるのが特徴です。

もし「新しい事業に挑戦したい」「安定した収益を確立したい」と考えている方がいらっしゃれば、「エコフィット24」のフランチャイズ事業は、フィットネス業界で持続可能なビジネスを構築するための魅力的な選択肢となるかもしれません。

まとめ

2025年11月3日にオープンする「エコフィット24新瑞橋店」は、月額2,980円という手頃な価格、24時間年中無休の利便性、そして最新マシンとスマートアプリ「TRESUL」による手厚いサポートで、私たちのフィットネスライフを根本から変えてくれる可能性を秘めています。

運動不足解消、健康維持、ボディメイク。どんな目的であっても、ここならきっと「無理なく、楽しく、長く」続けられるはずです。ぜひこの機会に、新しい健康習慣を始めてみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。