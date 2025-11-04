「最近疲れてる？」と聞かれることが増えた、パソコンの画面を見ていると倦怠感がある──その原因、実は「目の充血」と関係があるかもしれません。

スマホやパソコンなど、目の近くで端末の画面を見ることが増えた昨今、知らないうちに目を酷使していた、ということも多いと思います。そこで今回は、普段あまり意識することがない「目の充血」にフォーカスをあて、白目の透明感が第一印象に与える影響をご紹介。そして眼科医の佐藤香先生に、意外と知らない充血の基準や対策方法について、詳しくお話をうかがいました。