妙香園は11月1日、お茶の風味とナッツの食感が楽しめる「ちょこの実」(864円)を発売した。
同商品は、ピーカンナッツをクーベルチュールチョコレートで包み、お茶の味わいに仕上げた和風ナッツショコラ。
フレーバーには、ほうじ茶と抹茶の2種類を展開している。
各店舗および妙香園オンラインショップにて取り扱っている。
