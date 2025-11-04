妙香園は11月1日、お茶の風味とナッツの食感が楽しめる「ちょこの実」(864円)を発売した。

同商品は、ピーカンナッツをクーベルチュールチョコレートで包み、お茶の味わいに仕上げた和風ナッツショコラ。

フレーバーには、ほうじ茶と抹茶の2種類を展開している。

各店舗および妙香園オンラインショップにて取り扱っている。