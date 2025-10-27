ブルボンは10月21日、作って食べる手作りキット「プチクマのお菓子のくるま」を発売した。
同商品は、ビスケットやクラッカーを溶かしたチョコレートで貼り合わせる組み立てキット。商品に含まれている材料以外にも、さまざまな材料を組み合わせて貼り合わせることで、世界に1台だけの自分好みのお菓子のくるまを作ることができる。
内容は、準チョコレート150g(75g×2袋)、クラッカー16枚(4枚×4袋)、ウエハース10枚(2枚×5袋)、チョコ＆コーヒー6枚(2枚×3袋)。
価格はオープン。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
