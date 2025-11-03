◆ 初受賞者は9名
現地時間2日、MLB機構が2025年シーズンのゴールドグラブ賞受賞者を発表した。
アメリカン・リーグでは、スティーブン・クワンが左翼手部門で4年連続4度目の受賞。ルーキーイヤーから4年連続の受賞は、10年連続のイチロー、ノーラン・アレナドに次いで史上3人目の記録となっている。
ナショナル・リーグでは、ジャイアンツのエース投手ローガン・ウェブ、正捕手パトリック・ベイリーが揃って選出。バッテリーでの同時選出は2013年のアダム・ウェインライトとヤディアー・モリーナ（カージナルス）以来、12年ぶりの快挙となった。
なお、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースからは遊撃手部門にムーキー・ベッツ、ユーティリティ部門でミゲル・ロハスがファイナリストに入ったが、選出はなかった。
各リーグのポジション別受賞者は以下の通り。
【アメリカン・リーグ】
＜投手＞
マックス・フリード（ヤンキース）
3年ぶり4度目（ア・リーグでは初）
＜捕手＞
ディロン・ディングラー（タイガース）
初受賞
＜一塁手＞
タイ・フランス（ツインズ、ブルージェイズ）
初受賞
＜二塁手＞
マーカス・セミエン（レンジャーズ）
4年ぶり2度目
＜三塁手＞
マイケル・ガルシア（ロイヤルズ）
初受賞
＜遊撃手＞
ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）
2年連続2度目
＜左翼手＞
スティーブン・クワン（ガーディアンズ）
4年連続4度目
＜中堅手＞
セダン・ラファエラ（レッドソックス）
初受賞
＜右翼手＞
ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）
2年連続2度目
＜ユーティリティ＞
マウリシオ・デュボン（アストロズ）
初受賞
【ナショナル・リーグ】
＜投手＞
ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）
初受賞
＜捕手＞
パトリック・ベイリー（ジャイアンツ）
2年連続2度目
＜一塁手＞
マット・オルソン（ブレーブス）
6年ぶり3度目（ナ・リーグでは初）
＜二塁手＞
ニコ・ホーナー（カブス）
2年ぶり2度目
＜三塁手＞
ケブライアン・ヘイズ（パイレーツ、レッズ）
2年ぶり2度目
＜遊撃手＞
メイシン・ウィン（カージナルス）
初受賞
＜左翼手＞
イアン・ハップ（カブス）
4年連続4度目
＜中堅手＞
ピート・クロー・アームストロング（カブス）
初受賞
＜右翼手＞
フェルナンド・タティスJr.（パドレス）
2年ぶり2度目
＜ユーティリティ＞
ハビエル・サノヤ（マーリンズ）
初受賞