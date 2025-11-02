2025明治安田J2リーグ第35節が2日に行われた。

水戸ホーリーホックは前半終盤の1点を守り抜き、敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。45分に加藤千尋が挙げた1点を守り抜いて首位をキープした。

水戸を追いかける2位V・ファーレン長崎は、昇格プレーオフ圏外8位のジュビロ磐田に敗戦。6月に発足した高木琢也体制でのリーグ戦無敗記録は「15」で止まった。

3位ジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌に5－2で大勝。ベガルタ仙台は敵地でFC今治に2－3の逆転負けを喫した。

勝ち点差「1」で激突した5位徳島ヴォルティスと7位サガン鳥栖の直接対決はスコアレスドローに終わった。6位RB大宮アルディージャは早い段階で退場者を出したブラウブリッツ秋田を5－0で一蹴した。

2位長崎と3位千葉は勝ち点差「1」に縮まり、4位に浮上した大宮も長崎と勝ち点差「3」に接近。一方で長崎と勝ち点差「4」に広げた。次節に「水戸が勝利」した上で、「長崎が敗戦」または「千葉がドロー以下」のいずれか満たした場合、水戸はクラブ史上初のJ1昇格が決定する。「水戸の勝利」、「長崎の敗戦」、「千葉のドロー以下」いずれも満たした場合は、水戸のJ2優勝まで決定する。

18位レノファ山口FCは17位ロアッソ熊本との直接対決を制し、残留圏との勝ち点差を「3」に縮めることに成功した。19位カターレ富山は、すでに降格が決まっている愛媛FCに追い込まれたものの、後半アディショナルタイムに追いついた。熊本の敗戦で富山は今節での降格決定を免れたが、残り3試合で勝ち点差「7」と厳しい状況に変わりはない。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第35節

▼11月2日（日）

いわきFC 3－1 藤枝MYFC

RB大宮アルディージャ 5－0 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 5－2 北海道コンサドーレ札幌

ヴァンフォーレ甲府 0－1 水戸ホーリーホック

カターレ富山 1－1 愛媛FC

ジュビロ磐田 1－0 V・ファーレン長崎

FC今治 3－2 ベガルタ仙台

サガン鳥栖 0－0 徳島ヴォルティス

ロアッソ熊本 0－1 レノファ山口FC

大分トリニータ 1－2 モンテディオ山形

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（67／＋22）

2位 長崎（63／＋14）

3位 千葉（62／＋16）

4位 大宮（60／＋22）

5位 徳島（58／＋17）

6位 仙台（58／＋10）

7位 鳥栖（57／＋6）

8位 磐田（57／＋5）

9位 いわき（52／＋12）

10位 今治（52／＋6）

11位 山形（46／＋2）

12位 札幌（46／－18）

13位 甲府（43／－4）

14位 秋田（39／－15）

15位 大分（38／－12）

16位 藤枝（37／－8）

17位 熊本（35／－14）

18位 山口（32／－11）

19位 富山（28／－21）

20位 愛媛（21／－29）

◆■J2第36節の対戦カード

▼11月8日（土）

14:00 札幌 vs 大分

14:30 愛媛 vs 長崎

▼11月9日（日）

13:00 仙台 vs 熊本

13:00 富山 vs 鳥栖

14:00 秋田 vs いわき

14:00 山形 vs 今治

14:00 水戸 vs 大宮

14:00 千葉 vs 藤枝

14:00 山口 vs 磐田

14:00 徳島 vs 甲府

【ゴール動画】水戸がJ2優勝に前進！ 千葉＆大宮は5発大勝