2025明治安田J2リーグ第35節が2日に行われた。
水戸ホーリーホックは前半終盤の1点を守り抜き、敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。45分に加藤千尋が挙げた1点を守り抜いて首位をキープした。
水戸を追いかける2位V・ファーレン長崎は、昇格プレーオフ圏外8位のジュビロ磐田に敗戦。6月に発足した高木琢也体制でのリーグ戦無敗記録は「15」で止まった。
3位ジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌に5－2で大勝。ベガルタ仙台は敵地でFC今治に2－3の逆転負けを喫した。
勝ち点差「1」で激突した5位徳島ヴォルティスと7位サガン鳥栖の直接対決はスコアレスドローに終わった。6位RB大宮アルディージャは早い段階で退場者を出したブラウブリッツ秋田を5－0で一蹴した。
2位長崎と3位千葉は勝ち点差「1」に縮まり、4位に浮上した大宮も長崎と勝ち点差「3」に接近。一方で長崎と勝ち点差「4」に広げた。次節に「水戸が勝利」した上で、「長崎が敗戦」または「千葉がドロー以下」のいずれか満たした場合、水戸はクラブ史上初のJ1昇格が決定する。「水戸の勝利」、「長崎の敗戦」、「千葉のドロー以下」いずれも満たした場合は、水戸のJ2優勝まで決定する。
18位レノファ山口FCは17位ロアッソ熊本との直接対決を制し、残留圏との勝ち点差を「3」に縮めることに成功した。19位カターレ富山は、すでに降格が決まっている愛媛FCに追い込まれたものの、後半アディショナルタイムに追いついた。熊本の敗戦で富山は今節での降格決定を免れたが、残り3試合で勝ち点差「7」と厳しい状況に変わりはない。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第35節
▼11月2日（日）
いわきFC 3－1 藤枝MYFC
RB大宮アルディージャ 5－0 ブラウブリッツ秋田
ジェフユナイテッド千葉 5－2 北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府 0－1 水戸ホーリーホック
カターレ富山 1－1 愛媛FC
ジュビロ磐田 1－0 V・ファーレン長崎
FC今治 3－2 ベガルタ仙台
サガン鳥栖 0－0 徳島ヴォルティス
ロアッソ熊本 0－1 レノファ山口FC
大分トリニータ 1－2 モンテディオ山形
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（67／＋22）
2位 長崎（63／＋14）
3位 千葉（62／＋16）
4位 大宮（60／＋22）
5位 徳島（58／＋17）
6位 仙台（58／＋10）
7位 鳥栖（57／＋6）
8位 磐田（57／＋5）
9位 いわき（52／＋12）
10位 今治（52／＋6）
11位 山形（46／＋2）
12位 札幌（46／－18）
13位 甲府（43／－4）
14位 秋田（39／－15）
15位 大分（38／－12）
16位 藤枝（37／－8）
17位 熊本（35／－14）
18位 山口（32／－11）
19位 富山（28／－21）
20位 愛媛（21／－29）
▼11月8日（土）
14:00 札幌 vs 大分
14:30 愛媛 vs 長崎
▼11月9日（日）
13:00 仙台 vs 熊本
13:00 富山 vs 鳥栖
14:00 秋田 vs いわき
14:00 山形 vs 今治
14:00 水戸 vs 大宮
14:00 千葉 vs 藤枝
14:00 山口 vs 磐田
14:00 徳島 vs 甲府