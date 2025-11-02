水戸を勝利に導いた加藤千尋 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2025明治安田J2リーグ第35節が2日に行われた。

　水戸ホーリーホックは前半終盤の1点を守り抜き、敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。45分に加藤千尋が挙げた1点を守り抜いて首位をキープした。

　水戸を追いかける2位V・ファーレン長崎は、昇格プレーオフ圏外8位のジュビロ磐田に敗戦。6月に発足した高木琢也体制でのリーグ戦無敗記録は「15」で止まった。

　3位ジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌に5－2で大勝。ベガルタ仙台は敵地でFC今治に2－3の逆転負けを喫した。

　勝ち点差「1」で激突した5位徳島ヴォルティスと7位サガン鳥栖の直接対決はスコアレスドローに終わった。6位RB大宮アルディージャは早い段階で退場者を出したブラウブリッツ秋田を5－0で一蹴した。

　2位長崎と3位千葉は勝ち点差「1」に縮まり、4位に浮上した大宮も長崎と勝ち点差「3」に接近。一方で長崎と勝ち点差「4」に広げた。次節に「水戸が勝利」した上で、「長崎が敗戦」または「千葉がドロー以下」のいずれか満たした場合、水戸はクラブ史上初のJ1昇格が決定する。「水戸の勝利」、「長崎の敗戦」、「千葉のドロー以下」いずれも満たした場合は、水戸のJ2優勝まで決定する。

　18位レノファ山口FCは17位ロアッソ熊本との直接対決を制し、残留圏との勝ち点差を「3」に縮めることに成功した。19位カターレ富山は、すでに降格が決まっている愛媛FCに追い込まれたものの、後半アディショナルタイムに追いついた。熊本の敗戦で富山は今節での降格決定を免れたが、残り3試合で勝ち点差「7」と厳しい状況に変わりはない。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第35節

▼11月2日（日）
いわきFC　3－1　藤枝MYFC
RB大宮アルディージャ　5－0　ブラウブリッツ秋田
ジェフユナイテッド千葉　5－2　北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府　0－1　水戸ホーリーホック
カターレ富山　1－1　愛媛FC
ジュビロ磐田　1－0　V・ファーレン長崎
FC今治　3－2　ベガルタ仙台
サガン鳥栖　0－0　徳島ヴォルティス
ロアッソ熊本　0－1　レノファ山口FC
大分トリニータ　1－2　モンテディオ山形

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（67／＋22）
2位　長崎（63／＋14）
3位　千葉（62／＋16）
4位　大宮（60／＋22）
5位　徳島（58／＋17）
6位　仙台（58／＋10）
7位　鳥栖（57／＋6）
8位　磐田（57／＋5）
9位　いわき（52／＋12）
10位　今治（52／＋6）
11位　山形（46／＋2）
12位　札幌（46／－18）
13位　甲府（43／－4）
14位　秋田（39／－15）
15位　大分（38／－12）
16位　藤枝（37／－8）
17位　熊本（35／－14）
18位　山口（32／－11）
19位　富山（28／－21）
20位　愛媛（21／－29）

◆■J2第36節の対戦カード

▼11月8日（土）
14:00　札幌　vs　大分
14:30　愛媛　vs　長崎

▼11月9日（日）
13:00　仙台　vs　熊本
13:00　富山　vs　鳥栖
14:00　秋田　vs　いわき
14:00　山形　vs　今治
14:00　水戸　vs　大宮
14:00　千葉　vs　藤枝
14:00　山口　vs　磐田
14:00　徳島　vs　甲府

