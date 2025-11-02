2日のセリエA第10節でミランとの大一番に臨むローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督。その前日会見に予期せぬゲストが現れた。イタリアメディア『スカイ』が伝えた。

ローマは7勝2敗で2位に位置。前節終了時に勝ち点で並んでいた首位ナポリが今節コモと引き分けたことで、ローマは4位ミランに勝てば首位浮上を果たす。

「私はスクデットやチャンピオンズリーグ出場権の議論には参加しない。今はローマがミランのようなチームとどのように対戦できるかに焦点を当てている。両チームとも素晴らしいスタートを切った。インテルとナポリがお気に入りとしてスタートし、何か特別なものを持っていることには同意する。私たちの目標は価値あるチームに匹敵することだ」

「これ以上の勝ち点を取るのは非常に難しいことだと思っている。もしかしたら私たちはもっとより良いチームになれるかもしれないね」

そのようにガスペリーニ監督が重要な一戦に向けた心境を語るなか、会見がちょうど中盤に差し掛かった頃、その瞬間は訪れた。一体どこからか迷い込んだのか…。猫の鳴き声が会場に響き渡り、67歳指揮官も思わず笑顔となった。

「今は彼が私の代わりに答えるよ（笑）」

しばらくして“乱入者”はスタッフに捕まり、抱き抱えられながらあえなく退場。

気を取り直して会見を続けたガスペリーニ監督は、「経験が役立つことは常に願っている。経験は重要だが、セリエAは他のリーグとは異なり、試合ごとに状況が変わる。なぜなら、一つの試合の中に複数の局面が存在するからだ。時には特定の戦術でスタートしても、ピッチ上でそれが機能するかどうかを見極めなければならない。非常に均衡が取れており、一瞬で試合の流れが変わる。常に警戒を怠らず、試合の流れを的確に読み取る必要がある」と、ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督との対戦へ意気込みを示した。

【動画】監督もほっこり。ローマの前日会見に猫乱入