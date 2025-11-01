セリエAのジェノアは11月1日、パトリック・ヴィエラ監督の解任を発表した。

現在49歳のヴィエラ監督は、昨年11月に当時降格圏リーグ17位に沈んでいたジェノアの監督に就任すると、チームを立て直し、リーグ13位に導いた。しかし、今季はこれまでリーグ戦9試合を戦って3分け6敗と未勝利が続いており、現在はリーグ最下位に低迷している。

ジェノアは、ヴィエラ監督の解任に際して「クラブは、監督とそのスタッフたちがこれまでの仕事で示してきた献身性、そしてプロフェッショナルとしての意識に感謝するとともに、今後の彼らのキャリアが素晴らしいものとなるよう祈ります」と声明を発表し、ヴィエラ監督とそのスタッフたちへの感謝を述べた。

そして、「トップチームはロベルト・ムルジータ氏が暫定的に指揮し、ドメニコ・クリシート氏が補佐します」と、テクニカルコーチのムルジータ氏が暫定監督となることを発表。ジェノアのOBであり、同クラブのU－17チームを率いるクリシート氏が補佐することも明らかになった。

なお、イタリアメディア『スカイ』によると、新監督の候補として元ローマ監督のダニエレ・デ・ロッシ氏、元トリノ監督のパオロ・ヴァノーリ氏、元レッチェ監督のルカ・ゴッティ氏の名前が挙がっているようだ。