ＤｅＮＡ vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs ヤクルト
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト4勝-ＤｅＮＡ1勝（5/23 ヤクルト6-0ＤｅＮＡ (ヤクルト)、5/3 ＤｅＮＡ12-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、5/2 ＤｅＮＡ5-6ヤクルト (ヤクルト)、5/1 ＤｅＮＡ5-16ヤクルト (ヤクルト)、4/16 ＤｅＮＡ0-2ヤクルト (ヤクルト)）

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 45 28 17 0 .622 -
2 阪神 45 27 17 1 .614 0
3 巨人 45 24 21 0 .533 4
4 DeNA 45 20 23 2 .465 7
5 広島 43 17 24 2 .415 9
6 中日 45 15 29 1 .341 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 45 26 19 0 .578 -
2 西武 47 26 20 1 .565 0
3 ソフトバンク 44 22 22 0 .500 3
4 日本ハム 48 23 25 0 .479 4
5 ロッテ 45 21 24 0 .467 5
6 楽天 45 18 26 1 .409 7