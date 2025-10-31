ルズは10月31日、オリジナル香水ブランド「Fatalite(ファタリテ)」から、新たな香り「窒息する薔薇(ちっそくするばら)」(1万3,200円)を販売する。

箱と香水

「Fatalite」は、香り／ボトル／ボックスで完成するオードパルファン。今回発売する商品は、「Fatalite」ブランド誕生2周年を飾る新たな香水で、"栄華を極め、愛と快楽に放蕩するような香り"が特長。ローズやジャスミン、アイアンなどが特徴的に香る。

※「Fatalite」正式表記は"e"の上に「'」(アキュートアクセント)