DFBポカール2回戦が29日に行われ、マインツとシュトゥットガルトが対戦した。

これまでDFBポカールを制覇したことがないマインツと、前回王者のシュトゥットガルトが2回戦で激突した。両チームは26日のリーグ戦で対戦したばかりであり、そのときはシュトゥットガルトが勝利した。この一戦ではどちらに軍配が上がるのか。マインツのMF佐野海舟は先発出場し、MF川﨑颯太はベンチスタートとなった。

立ち上がりからマインツはギアを上げ、積極的にボールホルダーへプレスを仕掛けていく。スコアは6分に動く。シュトゥットガルトが左CKのチャンスを得ると、キッカーのビサム・エル・カンヌスが蹴ったボールをルカ・ハケスがヘディングでゴールネットを揺らした。

1点を追うマインツは、失点後も後ろからパスをつなぐシュトゥットガルトに対し、ハイプレスをかけていく。それに対しシュトゥットガルトは、マインツのプレスをいなしながらボールを保持する時間帯を作っていく。結局、マインツはなかなか目立ったチャンスを作れず、前半はシュトゥットガルトの1点リードのまま終えた。

後半に入ってからも、シュトゥットガルトが試合の主導権を握っていく。それでもマインツは、50分を過ぎた頃から攻撃のテンポをつかみ始めていく。マインツのボー・ヘンリクセン監督も交代カードを切り、得点を奪いにいくという姿勢を明確にする。

しかし73分、シュトゥットガルトは自陣からパスをつなぎ、ボックス内左からデニス・ウンダブが折り返しのパスを出すと、アタカン・カラソルが左足でゴールに流し込み、加点することに成功した。

試合はこのままタイムアップ。マインツが0－2でシュトゥットガルトに敗れ、2回戦で姿を消すこととなった。マインツの佐野はフル出場を果たし、川﨑には出場機会がなかった。

両チームの次戦は、11月1日に行われるブンデスリーガ第9節となる。マインツはホームでブレーメンと対戦。シュトゥットガルトはアウェイでライプツィヒと対戦する。

【スコア】

マインツ 0－2 シュトゥットガルト

【得点者】

0－1 6分 ルカ・ハケス（シュトゥットガルト）

0－2 73分 アタカン・カラソル（シュトゥットガルト）