1勝1敗で迎えた第3戦は、阪神が先制する展開となりましたが、ソフトバンクが逆転に成功。その後は1点差を守り切り、勝利しました。そして本日、第4戦が行われています。

第3戦では、6回表に逆転された阪神がその後、何度も得点圏に出塁したものの、最後までソフトバンクに追いつけず敗れました。まさに一打一球が勝敗を分ける展開でした。1勝1敗のタイから第3戦を制したチームが、高い確率でシリーズを制してきたというデータもあります。果たして第4戦はどうなるでしょうか。

現在までの試合経過

ソフトバンク3点リード！

ソフトバンクが阪神に対し、6回までに3-0とリード。2回に1点、5回、6回にも1点ずつ加点。山川穂高の本塁打などで着実に得点を重ねている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)小幡 竜平 9(投)髙橋 遥人

ソフトバンク: 1(左)柳田 悠岐 2(中)周東 佑京 3(右)柳町 達 4(一)山川 穂高 5(三)栗原 陵矢 6(遊)野村 勇 7(二)牧原 大成 8(捕)海野 隆司 9(投)大津 亮介

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

