今日の運勢は？ 10月30日（木）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月30日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月30日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？今日は「お金を使うことへの罪悪感」を手放すと流れが良くなります。必要なものに正直に使うほど、運が軽やかに動きます。無駄づかいではなく、今の自分を喜ばせる選択が未来の安定へ繋がる日です。相手に言いたいことがあるなら、今日は穏やかに伝えてみましょう。衝突を避けるより、誠実な会話が関係を深めます。相手を変えようとせず、自分の気持ちを素直に表すだけで十分です。忙しさの中にチャンスが隠れています。慌ただしい一日でも、丁寧に確認する姿勢が信頼を生みます。小さな修正や提案が評価されやすく、後に大きな成果につながる可能性があります。「体にいいこと」を意識するより、「心地いいこと」を選んでください。義務感でやる健康法より、気分が上がる習慣のほうが効果的です。心のリラックスが体の調子を整えることに繋がります。今日は“譲る勇気”が運を動かします。自分の意見を通すより、相手に委ねることで予想外の安心感が生まれます。相手のやり方を尊重する姿勢が、関係を穏やかに保つ鍵になります。受け入れることは、優しさです。思い出の場所や懐かしい作品に触れると、忘れていた感覚がよみがえります。過去の自分と向き合うことで、新しいアイデアが生まれやすくなります。懐かしさは後ろ向きではなく、次の楽しみへと続くものでもあります。今日はひと工夫が評価される日。ルールに従うだけでなく、相手の立場を考えた小さな提案が成果を生みます。誠実さの中にある柔軟さが、あなたの信頼を深めるポイントになります。自分の魅力を再確認できる日。誰かのためではなく、自分のためにおしゃれをしてみてください。気持ちが明るくなると、自然に出会い運も動きます。恋は自分を好きになることから始まります。今日は思い切って身の回りを整えましょう。通帳や財布、支出のメモを見直すだけで気持ちがリセットされます。数字を整えることは、心を整えること。お金に対して安心を感じられる流れが始まります。誤解を恐れず、率直に話す勇気が肝心。遠回しな言い方より、誠意を込めた言葉が伝わります。相手はあなたの正直さに信頼を寄せるでしょう。丁寧さと真心が、人と人を繋ぐ最強の架け橋になります。今日は誰かと共有することで楽しみが広がります。自分だけの世界にこもらず、SNSや友人との会話で発信してみてください。共感が新しい出会いを呼び、あなたの世界を少しだけ広げてくれるでしょう。体より心のメンテナンスを意識して。周囲に気を遣いすぎて疲れたときは、好きな香りや音楽で自分を包んでください。安心感を取り戻せば、体調も自然と整っていきます。感情の癒しが一番の予防です。誰でもできて効果のある開運の秘訣は、人生を楽しむことです。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。