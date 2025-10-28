大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日（日本時間28日）、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3回に放ったソロ本塁打に続き、7回にも同点に追いつくソロ本塁打を放った。米メディア『ESPN』のジェフ・パッサン記者が綴っている。

大谷はこの日、3回に迎えた第2打席でマックス・シャーザー投手の6球目を捉え、右翼スタンドへソロ本塁打を放った。







大谷の本塁打で2-0とリードしたドジャースだが、4回にタイラー・グラスノー投手が4点を失い、逆転を許した。



しかし、5回にはドジャースが大谷とフレディ・フリーマン内野手の適時打で4-4に追いつき、試合を振り出しに戻すことに成功。



ブルペン陣に不安を抱えるドジャースは、7回にブレイク・トライネン投手が1点を失い、またもやブルージェイズを追う展開となる。



直後の7回裏、第4打席を迎えた大谷はセランソニー・ドミンゲス投手の初球を捉え、この日2本目となる同点のソロ本塁打を左中間スタンドへ運んだ。



大谷の本塁打についてパッサン氏は「大谷は4打数4安打、2本の二塁打と2本の本塁打を記録。7回には同点ソロ本塁打を放った。地球上で最高の選手は、地球上で最高の選手にふさわしい活躍を続けている」と綴っている。











【動画】大谷翔平、ワールドシリーズで驚愕の1試合2本目の同点ソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













SHOHEI OHTANI'S SECOND HOMER OF THE NIGHT



TIE GAME!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】