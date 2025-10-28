NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに東京ヤクルトスワローズを構想外となった選手を紹介する。

山下輝

・投打：左投左打

・身長／体重：188cm／98kg

・生年月日：1999年9月12日

・経歴：木更津総合高 - 法政大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（ヤクルト）

プロ1年目には日本シリーズの先発マウンドに立つなど、大きな期待が寄せられていた山下輝。その後は度重なる故障に苦しみ、わずか4年で戦力外となった。

木更津総合高、法政大を経て、2021年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。ドラフト後に左尺骨の疲労骨折を発症し、ルーキーイヤーはリハビリスタートとなった。

それでも、同年は二軍で6試合登板、3勝0敗、防御率1.59の好成績をマーク。シーズン終盤に一軍デビューし、プロ初勝利を挙げた。

さらに、日本シリーズで先発マウンドを託されるなど、飛躍の足掛かりを掴んだ。

ところが、翌2023年は左肘のコンディション不良に苦しみ、一軍登板なし。昨季は二軍で19試合に登板したが、3勝5敗、防御率5.89と思うような結果を残せなかった。

プロ4年目の今季は、二軍の先発ローテーションを回り、14試合の登板で2勝3敗、防御率3.91を記録。だが、8月7日以降はマウンドから遠ざかり、今オフに戦力外通告。現役引退を表明した。

西川遥輝

[caption id="attachment_237090" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの西川遥輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／82kg

・生年月日：1992年4月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2010年ドラフト2位（日本ハム）

移籍初年度の昨季はレギュラー格となり、復活を印象付ける活躍を見せた西川遥輝。しかし、今季は49試合の一軍出場に終わり、来季の戦力構想から漏れることになった。

智弁和歌山高から2010年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団すると、高卒4年目の2014年にレギュラーへ定着。

盗塁王4回、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞4回と球界を代表する存在となった。

その後、東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍するも、わずか2年で戦力外となり、2024年から東京ヤクルトスワローズに加入。

新天地で迎えた昨季は、開幕スタメンを勝ち取り、113試合出場、打率.260（規定未満）、1本塁打、24打点、10盗塁、出塁率.350と復活。貴重な一軍戦力となった。

だが、移籍2年目の今季は二軍で過ごす期間が長く、一軍では49試合の出場で打率.174と低迷。オフに戦力外通告を受けた。

今後も現役続行を希望しており、他球団でのプレーを模索することとなった。

宮川哲

[caption id="attachment_237089" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの宮川哲（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／86kg

・生年月日：1995年10月10日

・経歴：東海大山形高 - 上武大 - 東芝

・ドラフト：2019年ドラフト1位（西武）

ドラフト1位でプロ入りし、ルーキーイヤーには49試合に登板した宮川哲。登板機会を減らして新天地に活躍の場を移したが、再起には至らなかった。

東芝から2019年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した宮川。ルーキーイヤーから一軍のブルペンに定着し、49試合登板、2勝1敗13ホールド、防御率3.83を記録。

2022年は45試合の登板で1勝1ホールド、防御率2.59とまずまずの成績を収めた。しかし、翌2023年はわずか4試合の一軍登板にとどまると、同年オフに元山飛優との交換トレードで東京ヤクルトスワローズに移籍。

新天地で迎えた昨季も、シーズンの大半を二軍で過ごして一軍での登板数を増やせなかった。

今季は二軍で42試合の登板で4勝2敗3セーブ、防御率3.27、奪三振率10.02をマークしていたが、一軍から声が掛かることはなかった。

今オフに戦力外通告を受け、野球人生の岐路を迎えている。

山本大貴

[caption id="attachment_236872" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの山本大貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：184cm／98kg

・生年月日：1995年11月10日

・経歴：北星学園大付高 - 三菱自動車岡崎

・ドラフト：2017年ドラフト3位（ロッテ）

昨季は防御率1点台とブルペンの一角を担っていた山本大貴。しかし今季は一転、故障もあって不本意なシーズンを過ごし、オフにはまさかの戦力外通告を言い渡された。

三菱自動車岡崎から2017年ドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団。プロ3年目の2020年に12試合に登板するも、一軍定着には至らず。

2022年7月に坂本光士郎との交換トレードで、東京ヤクルトスワローズに活躍の場を移した。

移籍2年目の2023年に一軍へ定着し、42試合に登板。さらに昨季は勝ちパターン入りし、44試合登板で、3勝12ホールド、防御率1.42の好成績を収めた。

今季は開幕一軍入りを果たしたが、5月下旬に二軍降格。その後、右脇腹の肉離れを発症して約2ヶ月間の離脱を強いられた。

9月上旬に一軍へ再昇格したが、最終的に17試合登板、防御率5.17と低迷した。

ファームでは20試合の登板で防御率2.70をマークしていたが、来季の戦力構想から外れることになった。

原樹理

[caption id="attachment_237088" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの原樹理（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／79kg

・生年月日：1993年7月19日

・経歴：東洋大姫路高 - 東洋大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（ヤクルト）

ドラフト1位で入団し、一時は先発ローテーションの一角を担った原樹理。プロ10年目の今季は一軍登板なしに終わり、来季の戦力構想から外れることになった。

東洋大から2015年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団すると、ルーキーイヤーから一軍の先発マウンドを経験。

プロ3年目の2018年は先発、中継ぎの両軸で30試合に登板し、6勝7敗1ホールド､防御率3.09の好成績を収めた。

2021年はシーズン後半から先発ローテーションに定着し、3勝1敗、防御率2.30の活躍でリーグ優勝・日本一に貢献。翌2022年は22試合に登板し、自己最多の8勝を挙げた。

しかし、2023年は状態が上がらず、まさかの一軍登板なし。昨季はシーズン終盤まで二軍を主戦場とするなど、苦しいシーズンが続いた。

そして、今季は一軍登板がなく、二軍でも34試合の登板で防御率7.32と低調な結果に。プロ10年目にして、戦力外通告を言い渡された。

太田賢吾

・投打：右投左打

・身長／体重：186cm／87kg

・生年月日：1997年1月19日

・経歴：川越工

・ドラフト：2014年ドラフト8位（日本ハム）

今季は44試合に出場するなど、シーズン後半は一軍に帯同していた太田賢吾。2020年以降は一軍で思うような活躍ができず、戦力外となった。

2014年ドラフト8位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒4年目の2018年には54試合に出場したが、同年オフに交換トレードで東京ヤクルトスワローズに活躍の場を移した。

移籍初年度からレギュラー格となり、自己最多の90試合出場、打率.251、3本塁打、27打点をマーク。飛躍の兆しを見せた。

しかし、翌2020年はわずか4試合と出番を大きく減らした。その後も浮上することができず、昨季は18試合の出場に。

今季は夏場に一軍へ昇格し、シーズン終了まで帯同したが、44試合の出場で打率.229、6打点と目立つ成績を残せず。

チームでは内山壮真や岩田幸宏といった若手が台頭。押し出される形となり、来季の戦力構想から外れた。

