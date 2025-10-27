大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の獲得案が盛んに取りざたされている。その裏で、ボストン・レッドソックス所属のジャレン・デュラン外野手もターゲットに浮上しつつあるようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

デュランは今季157試合、打率.256、16本塁打、84打点といった数字を残している左の外野手。7月末のトレード期限前には、複数球団とトレードについての協議が行われているという報道もあったが、実際の動きはなく現在に至っている。

同メディアは「メジャーリーグの事情通ジム・ボウデン氏は、噂がついに現実味を帯びてくると見ている」としつつ、「チームがデュランへのオファーを聞き続けている理由が理解できない。将来の外野陣としてウィルヤー・アブレイユ外野手を右翼、セダン・ラファエラ内野手を中堅、ロマン・アンソニー外野手を左翼に想定している点を除けば。いずれにせよ、デュランの名前は噂に繰り返し登場しており、今冬に放出される可能性が高まっているようだ」というボウデン氏のコメントを紹介。

続けて、「マイケル・コンフォート外野手との契約が不調に終わったドジャースは、数週間以内に新外野手獲得に動く可能性がある。球界で最も優れたファームシステムを持っており、デュランをボストンから追い出すようなトレードパッケージを組むことはできるだろう」と記している。

