平井克典

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1991年12月20日

・経歴：飛龍高 - 愛知産業大 - ホンダ鈴鹿

・ドラフト：2016年ドラフト5位（西武）

2019年にはパ・リーグ新記録となる81試合に登板するなど、ブルペンの屋台骨を担った平井克典。しかし、今季はプロ入り後初めて一軍登板なしに終わり、来季の戦力構想から外れることになった。

ホンダ鈴鹿から2016年ドラフト5位で埼玉西武ライオンズに入団すると、ルーキーイヤーから一軍に定着し、42試合に登板。

2019年には81試合に登板し、5勝4敗36ホールド、防御率3.50と大車輪の活躍を見せた。

その後は先発にも挑戦し、2022年は30試合登板（13先発）で6勝8敗2ホールド、防御率2.89をマーク。

だが、翌2023年から再び中継ぎに専念し、同年オフには国内FA権を行使してチームへの残留を決断。

しかし、昨季は13試合の一軍登板にとどまると、33歳を迎えた今季は、一軍未登板のままシーズン終了。オフに戦力外通告を受け、他球団で現役続行を目指すことになった。

一方、二軍では42試合登板、5勝2敗、防御率2.25、奪三振率8.12と安定したパフォーマンスを示しており、一軍戦力になり得ると判断する球団もありそうだ。

松原聖弥

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／78kg

・生年月日：1995年1月26日

・経歴：仙台育英高 - 明星大

・ドラフト：2016年育成選手ドラフト5位（巨人）

読売ジャイアンツ時代には、レギュラーとして活躍した経験を持つ松原聖弥。しかし以降は成績を落とし、新天地でも輝きを取り戻すことができなかった。

2016年育成選手ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団すると、プロ2年目の2018年7月に支配下契約を奪取した。

2020年に一軍デビューを果たし、同年は86試合の出場で打率.263、3本塁打、19打点、12盗塁と飛躍の足掛かりを掴んだ。

翌2021年には135試合出場、打率.274、12本塁打、37打点、15盗塁をマーク。一気に外野のレギュラーを掴み、飛躍のシーズンとなった。

ところが、2022年は打撃不振に陥り、50試合の出場で打率.113と低迷。その後も苦しいシーズンが続き、2024年6月に若林楽人との交換トレードで、埼玉西武ライオンズに移籍となった。

しかし、新天地でも浮上できず、移籍2年目の今季は8試合の一軍出場に。二軍では76試合出場、打率.265、1本塁打、19打点とまずまずの数字を残していたが、3来季の戦力構想から外れることになった。

水上由伸

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／79kg

・生年月日：1998年7月13日

・経歴：帝京三高 - 四国学院大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト5位（西武）

2022年にはセットアッパーを担い、最優秀中継ぎ投手に輝いた水上由伸。タイトル獲得から一転、戦力外通告を受けて野球人生の岐路に立たされている。

四国学院大から2020年育成選手ドラフト5位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーに支配下契約を勝ち取ると、デビュー戦から17試合連続無失点を記録するなど、ブレイクの兆しを見せた。

翌2022年は60試合登板、4勝4敗31ホールド、防御率1.77の好成績で最優秀中継ぎ投手のタイトルを手にし、新人王を受賞。

しかし、2023年以降は球速低下に悩み、一軍登板を大きく減らした。プロ5年目の今季は一軍で5試合に登板し、防御率0.00をマークしたものの、被打率.350と首脳陣の信頼を勝ち取れず。

二軍では27試合登板、1勝1敗5セーブ、奪三振率9.42、防御率1.26と結果を残したが、6月以降は一軍登板なしに。

タイトル獲得からわずか3年で、非情宣告を言い渡された。

渡部健人

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／115kg

・生年月日：1998年12月26日

・経歴：日本ウェルネス高 - 桐蔭横浜大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（西武）

ドラフト1位入団からわずか5年で戦力外となった渡部健人。プロ3年目の2023年には6本塁打を放ったが、以降は苦しいシーズンが続いていた。

桐蔭横浜大では、4年秋に神奈川大学野球連盟記録に並ぶシーズン8本塁打をマーク。“おかわり2世”と大きな期待を受け、2020年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した。

ルーキーイヤーは二軍を主戦場としたが、90試合出場、打率.228、19本塁打、64打点の活躍でイースタン・リーグの打撃2冠（本塁打・打点）を獲得。

プロ3年目の2023年には一軍で57試合に出場し、打率.214、6本塁打、25打点とブレイクの兆しを見せた。

しかし昨季は、11試合の一軍出場で打率.030（33打数1安打）と低迷。今季は一軍出場がなし。

さらに、ファームでも一時離脱があって54試合の出場にとどまり、打率.201、4本塁打、23打点と目立つ数字を残せなかった。

プロ5年目にして、戦力外通告を受けることになった渡部健。他球団から獲得オファーは届くのか、動向が注視される。

古賀輝希

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／88kg

・生年月日：2000年8月25日

・経歴：佐賀商 - 日本経済大 - 千曲川硬式野球クラブ

・ドラフト：2024年ドラフト7位（西武）

昨年のドラフト7位入団から一転、わずか1年で戦力外となったのが、古賀輝希だ。

佐賀商時代には、4番打者として甲子園に出場した経験を持つ古賀輝。日本経済大では右肩の故障に苦しんだが、4年秋にベストナインに輝いた。

大学卒業後は、長野県の社会人クラブチーム・千曲川硬式野球クラブでプレー。強打の内野手として評価され、2024年ドラフト7位で埼玉西武ライオンズに入団した。

ルーキーイヤーの今季は、故障の影響もあって春先から三軍戦がメインに。シーズン終盤に二軍へ昇格し、9月27日にイースタン・リーグ初本塁打を記録。

しかし、最終的にファームでは16試合の出場にとどまり、打率.159、1本塁打、3打点と目立つ成績を残せなかった。

一軍出場を果たせず、プロ1年目にしてまさかの戦力外通告が言い渡された。それでも、今秋のフェニックスリーグに参加しており、育成再契約の可能性がありそうだ。

モンテル

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／88kg

・生年月日：2000年3月18日

・経歴：金光大阪高 - OBC高島 - 琉球ブルーオーシャンズ - 四国・徳島

・ドラフト：2022年育成選手ドラフト2位（西武）

プロ3年目の今季は支配下登録を勝ち取り、念願の一軍デビューを果たしたモンテル。抜群の身体能力を誇り、特に守備面で光るものを見せていたが、戦力外通告を言い渡された。

2022年に徳島インディゴソックスへ投手として加入したが、7月に身体能力の高さを買われて野手に転向。

野手挑戦からわずか3ヶ月ながら、同年のドラフト会議で埼玉西武ライオンズから育成2位指名を受けた。

プロ2年目の昨季は、二軍で60試合出場、打率.284、16打点、12盗塁の好成績をマーク。今季は5月に支配下登録を勝ち取り、一軍デビューを飾った。

一軍では途中出場をメインに12試合に出場したが、打率.091（11打数1安打）と打撃面で苦しんだ。

一方、ファームでは68試合出場、打率.242、18打点、8盗塁を記録。外野守備では俊足を活かし、広い守備範囲を誇るなど、能力の一端を示していた。

しかし、25歳という若さで、来季の戦力構想から外れることになった。

