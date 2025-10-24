徳島ヴォルティスは24日、同クラブに所属するMF永木亮太の負傷を発表した。

クラブからの発表によると、永木は今月18日に行われた2025明治安田J2リーグ第33節ジュビロ磐田戦（○4－0）で負傷したという。同試合、永木は4試合連続の先発出場を果たしていたが、2点リードで迎えた同試合の25分、徳島の左サイドを突いてきた磐田の川合徳孟に対応した際、左太もも裏のあたりを抑えてピッチに倒れ込む。即座に交代を要求すると、担架に乗せられてピッチを後にしており、MF重廣卓也と交代していた。

同試合から6日後の24日、徳島は永木の負傷状況を報告。左ハムストリング肉離れと診断された。全治までは12週間を要する見込み。今シーズン中の復帰は絶望的な状況となってしまった。

現在37歳の永木は、これまでに湘南ベルマーレ、鹿島アントラーズ、名古屋グランパスで活躍し、2023シーズン途中より徳島でプレー。今季はここまで行われた2025明治安田J2リーグで14試合のピッチに立っている。

徳島は2025明治安田J2リーグ第33節終了時点で、16勝9分8敗の成績で勝ち点「57」を積み上げており、現在は4位につけている。首位に立つV・ファーレン長崎とは勝ち点差が「5」。一方で、J1昇格プレーオフ出場圏外の7位につけるベガルタ仙台とも勝ち点差が「2」という状況で、現在は熾烈な昇格争いに身を置いている。

2021シーズン以来、6年ぶりのJ1昇格に向けて、残り5試合は負けられない戦いが続くが、そんな状況下で副キャプテンの永木が戦線を離脱することとなってしまった。

【ハイライト動画】徳島、磐田との“6ポインター”で4発快勝