一白水星

総合運 「この人はこういう傾向があるな」「こうすると流れが良くなるな」と、今日のあなたは開眼する感覚。その目を活かして、思う存分活躍しましょう。予想通りに物事が動き、楽々と充実感を味わえます。この日の感覚をしっかり体に覚えさせて。

西 吉方位2 なし

二黒土星

総合運 相手の求めているものがわからなくて、混乱しそうな日です。でもわからないものはわからないものとして、流してしまうのが一番。「これが欲しい」「これをやって」と言われたことに素直に対応していけば万事OK！評価が上がります。

北東 吉方位2 南

三碧木星

総合運 気になることがあったら、足を止めてしっかり問題を解決していくことが重要。放っておくともっと大きな問題になるので、小さなうちに悪い芽は摘んでおきましょう。白い服を着るとあなたの中に勇気や正義感が生まれ、きちんと対処できるようになります。

南西 吉方位2 なし

四緑木星

総合運 「私の力ですべてやって見せる」と強く立ち上がるのは頼もしいです。ただ、今日は周囲の手を借りたり、甘えたりするほうがかえって順風満帆。できると思ってもあえて誰かにやってもらい、「助かった」と一言。これがあなたの人間力を高めるのです。

北 吉方位2 なし

五黄土星

総合運 今日は気になっていることを早い時間で片付けてしまい、心を軽くしましょう。誰かに相談して手伝ってもらうのも手。すると急に解放感などが出てきて、運気もあなた自身も生き生きとしてくるのです。そのまま次のステップへ向かいましょう。

西 吉方位2 北東

六白金星

総合運 仕事でもプライベートでも、あなたに責任のかかってくる場面が多くなります。それだけ信頼されているという証し。ただそこで焦って判断せず、じっくり考えるのが賢明。独断が不安なら、一番身近にいる仲間に相談すると勇気をもらえます。

南 吉方位2 北東

七赤金星

総合運 成功や勝利といった言葉が飛び交う今日は、次への目標が新たに作り上げられます。ただせっかくですから、今日は勝利の余韻に浸ってください。頑張ったご褒美に仲間と食事に行くなど、思い切り騒ぐのも良いでしょう。明日への活力が倍増します。

東 吉方位2 南

八白土星

総合運 勢い良く進んでいける今日は、自分の信じることに周りの制止を振り切ってでも突き進みましょう。少々風当たりが強くなっても、気にしなくていいのです。そこでできた足跡は、みんなが待ち望んでいたもの。必ずあとから感謝されるでしょう。

西 吉方位2 北東

九紫火星

総合運 あなたのことを褒めてくれる人がたくさん登場して、モチベーションが上がります。やっぱり直接言われるとうれしいもの。満面の笑みで喜びを表現すると、運気上昇にもなるでしょう。今日は素直に幸せを表現してください。

東 吉方位2 なし

