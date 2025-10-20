コスモエネルギーグループは10月1日、コスモエネルギーホールディングス(CEH)、コスモ石油(COC)、コスモ石油マーケティング(COM)の3社合同で「危機対策本部地震BCP(事業継続計画)訓練」を実施した。

訓練の様子

■グループ全体の災害対応力、危機対応力の向上を目的に実施

同社グループは、ライフラインである石油製品の安定供給の責務を担っており、その責務を果たすため、日頃から巨大地震等の災害時における石油製品の供給体制および販売体制の整備に努めている。

今回の訓練シナリオは、昨年同様「南海トラフ巨大地震」の発生を前提とし、同社グループ全体のさらなる災害対応力の練度向上、ならびに持続可能な危機対応力の維持・強化を目的に実施した。

発災直後の初動対応から被災状況下における石油製品の供給・販売方針策定に重点を置き、災害情報を視覚的に表示するダッシュボードシステム等を活用しオンラインでの情報連携や共有を行うなど、より実践的なBCP対応の実効性を確認することができた。

また、当該訓練においては第三者機関の協力を仰ぎ、客観的な評価に基づく課題抽出を行った。今回の訓練で抽出した課題を整理・分析し対策を講じることにより、同社グループのBCPの有効性をさらに高めていく。

＜訓練の概要＞

1.開催日時・場所：2025年10月1日 13:00〜16:00 CEH、COC、COM 本社 TODA BUILDING

2.訓練参加者：計132名

(1)CEH 山田社長(危機対策本部長)他本社役員

(2)COC 西 社長(危機対策本部長)他本社役員

(3)COM 髙山社長(危機対策本部長)他本社役員

(4)各社 危機対策本部要員

(5)同社グループ及び外部訓練協力者