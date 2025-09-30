コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」の累計ダウンロード数が1,000万件を突破したことを記念し、日頃のサポートへの感謝を込めて、10月1日より「“超"入れトク!大感謝祭」キャンペーンを開催する。

この機会にぜひ、【コスモの公式】アプリをダウンロードし、「コスモSS pay」に「コスモ・ザ・カード」を登録して、同社サービスステーションを利用してみてはいかがだろうか。

■キャンペーン概要

名称：【コスモの公式】アプリ 1,000万ダウンロード突破記念 “超"入れトク!大感謝祭

期間：2025年10月1日〜11月30日

内容：

1. アプリ新規ダウンロード時クーポン 6円／L引き

【コスモの公式】アプリの新規ダウンロード時に発行されるクーポン(初回給油時限定)が、キャンペーン期間中、「6円／L引き」となる。

2. コスモSS Payのコスモ・ザ・カード給油 3円／Lキャッシュバック

キャンペーン期間中「コスモSS Pay」に「コスモ・ザ・カード」を決済手段として登録していて、2025年10月1日〜12月31日までの間に対象店舗にて給油をし、支払いに「コスモ・ザ・カード」登録の「コスモ SS Pay」を利用した人には、後日カード利用請求時に「3円/L分 キャッシュバック」 を適用する。

3. 25L以上のアプリ利用給油で抽選100名に旅行ギフトをプレゼント

同社アプリを利用してガソリン・軽油を合計25L以上給油した人の中から、抽選で100名に「選べる体験ギフト おもてなしの宿(税抜50,900円相当)」をプレゼントする。

■対象店舗

全国のコスモサービスステーション アプリ対応 1,337カ所(25年8月末時点)



■【コスモの公式】アプリ概要

【コスモの公式】アプリは、給油や洗車の割引クーポン、スピーディなアプリ決済機能「コスモSS Pay」、車検・洗車サービスの予約など、カーライフを便利にする多彩な機能を搭載したアプリ。2019年に「カーライフスクエア」アプリとして提供を開始し、2025年4月にはサービスや商品をより使いやすく、ユーザーとのつながりをさらに深めることをめざして「【コスモの公式】アプリ」へ全面リニューアルした。リニューアル後も多くのユーザーに利用され、2025年7月には累計ダウンロード数が1,000万件を突破。2025年9月時点でアプリを通じた給油回数は累計3億2千万回を超えた。