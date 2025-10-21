日本食鳥協会は10月15日から、「国産チキンまつり・2025地鶏肉セットプレゼントキャンペーン」を開始した。期間は11月15日まで。

国産チキンまつり2025ポスター

同協会では、毎年「国産とり肉の日」にちなみ、クイズに回答した人の中から抽選で5,000円相当の地鶏肉商品をプレゼントする国産チキンまつりを開催している。

今年の賞品は、「奥美濃古地鶏(鶏すきのたれつき)」(抽選で100名)。応募は、日本食鳥協会キャンペーン応募ページで受け付けている。