元プロ野球選手で野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8日に公開された動画に出演。村上宗隆がメジャーでホームランを20本打つための条件を語った。

ホームランを20本以上打つための条件

村上がメジャー挑戦1年目でどのくらいの成績を残せるかについてトークするなかで、真中氏は「(試合に)全部出ることができれば、(ホームラン)20本打てると思います」と予想しながら、「ただ、ポジションがあるじゃないですか」と指摘。

続けて、真中氏は「サードというポジションがあるとして、メジャーのサードって、守備もすごくいいんですよ。たとえば、鈴木誠也選手がカブスに行って、守らずにDHですよ。あそこは外野手が3人ともすごいから、DHに回るんですけど」と例示する。

その上で、「そうなると、ある程度、守備力を求められる。ファーストでいくかというと、ファーストにはもっと打つ選手がいたりするんで。まずはサードでポジションをとって、試合に出ることが(ホームラン20本の)条件です」と持論を述べていた。