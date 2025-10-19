リーグ・アン第8節が18日に行われ、マルセイユとル・アーヴルが対戦した。

日本代表の10月シリーズからフランスに帰還したル・アーヴルの瀬古歩夢は先発出場。ル・アーヴルは24分にヤシン・ケフタが個人技でこじ開けて先制に成功する。

しかし、ル・アーヴルは34分にゴーティエ・ロリスがペナルティエリア内での不用意なハンドで一発退場となり、さらにマルセイユにPKを与えてしまう。これをメイソン・グリーンウッドに決められて試合は振り出しに戻る。

同点で折り返すと、後半にグリーンウッドが爆発。67分にカットインから豪快に突き刺すと、72分には体幹の強さで相手の寄せをものともせずにゴールへ流し込んでハットトリックを達成する。そして76分、右からのグラウンダークロスに右足で合わせて、マルセイユに4点目をもたらした。

マルセイユは88分にロビニオ・ヴァスがチームの5点目を挙げると、後半アディショナルタイム2分にアブドゥライェ・トゥーレのゴラッソを浴びてル・アーヴルに1点を返されたが、その1分後にミチャエル・ムリージョがダメ押しの6点目。マルセイユが6－2で勝利した。

マルセイユは6勝2敗で勝ち点「18」に伸ばし、今節引き分けたパリ・サンジェルマン（PSG）をかわして、勝ち点差「1」の首位に浮上。一方、5試合未勝利のル・アーヴルは、昇降格プレーオフ圏内の16位へと後退した。

マルセイユは22日にチャンピオンズリーグ・グループフェーズ第3節でMF守田英正が所属するスポルティングと敵地で対戦し、25日のリーグ・アン第9節ではRCランスと敵地で対戦する。一方、ル・アーヴルの次節は26日に行われ、敵地でオセールと対戦する。

【スコア】

マルセイユ 6－2 ル・アーヴル

【得点者】

0－1 24分 ヤシン・ケフタ（ル・アーヴル）

1－1 35分 メイソン・グリーンウッド（マルセイユ）

2－1 67分 メイソン・グリーンウッド（マルセイユ）

3－1 72分 メイソン・グリーンウッド（マルセイユ）

4－1 76分 メイソン・グリーンウッド（マルセイユ）

5－1 88分 ロビニオ・ヴァス（マルセイユ）

5－2 72分 アブドゥライェ・トゥーレ（ル・アーヴル）

6－2 76分 ミチャエル・ムリージョ（マルセイユ）

【ハイライト動画】マルセイユvsル・アーヴル