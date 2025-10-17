国際サッカー連盟（FIFA）は17日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は19位で、9月18日に発表された前回のランキングから変動はなかった。

10月の代表活動でパラグアイ代表と引き分け（2－2）、ブラジル代表を撃破（3－2）した日本代表は「4.87」ポイントを積み上げたものの、順位は19位のまま変わることはなかった。一方で、日本に敗れたブラジルは「-2.75」ポイントで6位から7位へランクダウン。なお、日本と引き分け、韓国代表に敗れたパラグアイは37位から39位へと順位を落とし、韓国は22位に浮上している。

また、9月発表のFIFAランキングで約11年ぶりに首位に返り咲いたスペイン代表が10月のワールドカップ欧州予選でもジョージア代表とブルガリア代表相手に連勝し、首位の座をキープ。欧州予選では、スウェーデンを破ったコソボが過去最高の84位に。逆に連敗でグループ最下位に転落したスウェーデンは、「-27.63」ポイントという今回最大の下げ幅でランクを8つ落とし、40位に後退した。

その他、最新のFIFAランキングは以下の通り。

◼︎FIFAランキング

※上位30カ国

1位：スペイン代表

2位：アルゼンチン代表

3位：フランス代表

4位：イングランド代表

5位：ポルトガル代表

6位：オランダ代表

7位：ブラジル代表

8位：ベルギー代表

9位：イタリア代表

10位：ドイツ代表

11位：クロアチア代表

12位：モロッコ代表

13位：コロンビア代表

14位：メキシコ代表

15位：ウルグアイ代表

16位：アメリカ代表

17位：スイス代表

18位：セネガル代表

19位：日本代表

20位：デンマーク代表

21位：イラン代表

22位：韓国代表

23位：エクアドル代表

24位：オーストリア代表

25位：オーストラリア代表

26位：トルコ代表

27位：ウクライナ代表

28位：カナダ代表

29位：ノルウェー代表

30位：ロシア代表