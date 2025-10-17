U－17W杯に出場する日本代表 [写真]＝AFC

　日本サッカー協会（JFA）は17日、FIFA U－17ワールドカップカタール2025に臨むU－17日本代表のメンバーを発表した。

　出場国が24チームから48チームへ大幅に拡大されたU－17ワールドカップは来月に開幕。4月のAFC U－17アジアカップサウジアラビア2025で準々決勝に進出し、出場権を獲得したU－17日本代表はグループBに入り、3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦する。

　本大会に出場する48カ国は4チームずつの合計12グループに分かれ、各組上位2チームと各組3位のうち成績上位の8チーム、合計32チームがノックアウトステージへ進出。U－17日本代表は過去最高成績のベスト8以上を目指す。Jクラブの下部組織に所属する選手がメンバーの大半を占める中、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）が唯一の“海外勢”に。高体連からは3名が名を連ねている。

　今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK
21　平野稜太（大分トリニータU－18）
1　村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
12　松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

▼DF
3　田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
17　竹野楓太（神村学園高校）
4　藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
2　藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）
16　メンディーサイモン友（流通経済大学附属柏高校）
5　元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

▼MF
20　瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）
14　川本大善（柏レイソルU－18）
8　小林志紋（サンフレッチェ広島ユース）
6　野口蓮斗（サンフレッチェ広島ユース）
13　平島大悟（鹿島アントラーズユース）
15　姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）
7　長南開史（柏レイソル）
19　和田武士（浦和レッドダイヤモンドユース）

▼FW
9　瀬尾凌太（桐蔭学園高校）
11　浅田大翔（横浜F・マリノス）
10　吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
18　ギージェラニー蓮（FC琉球U－18）