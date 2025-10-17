日本サッカー協会（JFA）は17日、FIFA U－17ワールドカップカタール2025に臨むU－17日本代表のメンバーを発表した。
出場国が24チームから48チームへ大幅に拡大されたU－17ワールドカップは来月に開幕。4月のAFC U－17アジアカップサウジアラビア2025で準々決勝に進出し、出場権を獲得したU－17日本代表はグループBに入り、3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦する。
本大会に出場する48カ国は4チームずつの合計12グループに分かれ、各組上位2チームと各組3位のうち成績上位の8チーム、合計32チームがノックアウトステージへ進出。U－17日本代表は過去最高成績のベスト8以上を目指す。Jクラブの下部組織に所属する選手がメンバーの大半を占める中、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）が唯一の“海外勢”に。高体連からは3名が名を連ねている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
21 平野稜太（大分トリニータU－18）
1 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
12 松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）
▼DF
3 田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
17 竹野楓太（神村学園高校）
4 藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
2 藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）
16 メンディーサイモン友（流通経済大学附属柏高校）
5 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）
▼MF
20 瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）
14 川本大善（柏レイソルU－18）
8 小林志紋（サンフレッチェ広島ユース）
6 野口蓮斗（サンフレッチェ広島ユース）
13 平島大悟（鹿島アントラーズユース）
15 姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）
7 長南開史（柏レイソル）
19 和田武士（浦和レッドダイヤモンドユース）
▼FW
9 瀬尾凌太（桐蔭学園高校）
11 浅田大翔（横浜F・マリノス）
10 吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
18 ギージェラニー蓮（FC琉球U－18）