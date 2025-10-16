「2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第2戦（4戦先勝）、阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズの試合が16日、阪神甲子園球場で開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

現在2勝（アドバンテージ含む）と優位に立っている阪神は、今季最優秀防御率に輝いた才木浩人が先発。チームのエース格に託したゲームで、一気に日本シリーズ進出へ王手をかけたい。

一方のDeNAは、右腕・竹田祐が先発マウンド。レギュラーシーズン終盤に台頭したドラフト1位ルーキーが、まずはチームに1勝をもたらせるか。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：横浜DeNAベイスターズ

1番(右) 蝦名達夫

2番(中) 桑原将志

3番(左) 佐野恵太

4番(三) 筒香嘉智

5番(一) 牧秀悟

6番(捕) 山本祐大

7番(遊) 石上泰輝

8番(二) 林琢真

9番(投) 竹田祐

後攻：阪神タイガース

1番(中) 近本光司

2番(二) 中野拓夢

3番(右) 森下翔太

4番(三) 佐藤輝明

5番(一) 大山悠輔

6番(左) 前川右京

7番(捕) 坂本誠志郎

8番(遊) 小幡竜平

9番(投) 才木浩人

