BMSG、新たなクリエイティブ組織「BMSG Creative Lab」発足

SKY-HIが主宰するマネジメント／レーベル『BMSG』が、アーティストとプロデューサーの創造力を一気通貫で具現化する新たなクリエイティブ組織「BMSG Creative Lab（ビーエムエスジークリエイティブラボ）」を発足させた。

同組織のExecutive Creative Directorには、数々の国際賞を受賞し、BMSGの主要プロジェクトにも携わってきたクリエイティブディレクターJIN（SIX）が就任する。

■発足の背景と目的

アーティストの活動において、ビジュアル、映像、デザインといったクリエイティブは、楽曲のメッセージや世界観を深く届ける上で不可欠な要素。クリエイティブを重視するグローバルの音楽事務所やブランドでは、このクリエイティブ制作を社内の専門チームが行うことで、一貫した高いクオリティの制作を実現していく。BMSGは、グローバル市場で戦っていくため、この体制をいち早く構築。「クリエイティブ力強化」は、BMSGの成長戦略において、グローバル進出に並ぶもう一つの大きな柱と考え、この組織を発足。この組織では、クリエイティブ・ディレクターやアート・ディレクターなど、様々な分野のクリエイターがワンチームとなって、BMSGの創造力を最大化していくことを目的としている。ロゴでは、BMSGのプロデューサー・アーティストの才能を増幅していく存在でありたいという想いをこめ、BMSGのロゴが広がっていく様子をデザイン。

■Executive Creative DirectorにJINが就任

「BMSG Creative Lab」の立ち上げに際し、Executive Creative Directorとして、世界最大の広告祭「カンヌライオンズ」で米国バンドOK Go「Obsession」MVで金賞、ヨーロッパ随一の音楽テクノロジーインキュベーションプログラムである「アビー・ロード・レッド」に「Lyric Speaker」で選出されるなど、数々の国際賞の受賞歴を持つJIN （SIX）が就任。

JINは、これまでもBE:FIRSTの「Mainstream」MVをはじめ、Clio Music賞を受賞した「BMSG新章突入」や「BMSG STREET GALLERY」といったBMSGを象徴するプロジェクトのクリエイティブに関わり、SKY-HIのアイデアや想いを最大化・具現化する役割を担ってきた。「BMSG Creative Lab」の始動により、今後さらに所属アーティストやグループが増えていく中でも、SKY-HIやプロデューサー、アーティストの創造性を押し広げ、一貫してクオリティの高いクリエイティブを創作し続けられる体制が整うこととなる。

「BMSGが日本の音楽を更新していく。日本のクリエイティブを更新していく。その大きなうねりをBMSG Creative Labはブーストしていければと考えています。BMSGが「世界のBMSG」になるための、世界水準のクリエイティブを生み出していきます」

— Executive Creative Director JIN

■すでに始動したプロジェクト群

現在、同組織にはBMSGと志を共にするクリエイティブ・ディレクター、フィルム・ディレクター、アート・ディレクター、プロジェクト・マネージャーといった多岐にわたるクリエイターが所属しており、既にその活動を開始。

第一弾プロジェクトとして、渋谷全体をアートギャラリーとした「BMSG STREET GALLERY」を展開。続く第二弾プロジェクトでは、先日プレデビューを果たした新グループ「STARGLOW」のプロジェクトを包括的に手掛けた。このプロジェクトでは、プレデビュー曲「Moonchaser」のミュージックビデオ、グラフィック、交通広告、さらにはプレデビューイベントの演出に至るまで、トータルでのクリエイティブ・プロデュースをSKY-HIの指揮の下で実施。

■今後の展望

「BMSG Creative Lab」は今後、所属アーティスト・プロジェクトの拡大にあわせて体制を強化し、グローバル水準のコンテンツ制作を推進していく。音楽、映像、体験を通して、”日本発の新しい表現価値”を世界へ発信する拠点として活動を展開していく予定とのこと。

「BMSGが謳う"クリエイティブファースト"は、ただ優れたコンセプトにアーティストを嵌め込んでいくのではなく、それぞれのアーティストに似合う、現在取り組むべきスタイルをともに追求し、表現を洗練していくことを意味しています。それは音楽だけでなく、映像・デザイン・体験と多岐に及ぶわけですが、自分と哲学を共有したBMSG Creative Labが、1を10に、10を100に、とクオリティも手数も担保し、アーティストの表現を多角的に広げるための”創造のハブ”として機能していくと考えています。全ては"才能を殺さないために" 」

— CEO SKY-HI

■採用情報

BMSG Creative Labでは、アーティストやプロデューサーと共に”作品を超えた体験”をデザインする仲間を募集。エンターテインメントを愛し、表現の可能性を広げたい方を歓迎しているとのこと。

▼募集ポジション

・Creative Director（クリエイティブ・ディレクター）

・Film Director（フィルム・ディレクター）

・Art Director / Designer（アート・ディレクター / デザイナー）

・Project Manager / Producer（プロジェクト・マネージャー / プロデューサー）

▼募集ページ

https://herp.careers/v1/bmsg/8ai-DVfXZ2au

HP：https://bmsg.tokyo/