秋冬へと季節が進んでいく中で、少しずつ実感するようになるのがからだの冷え。からだの冷えは、心身のさまざまな不調を起こすと言われています。毎年のことだから「まぁ、大丈夫だろう」と冷えを放置してしまう人も多いかもしれませんが、放っておくと別の健康問題につながる恐れも…！？そこで、前編では日常生活の中で無理なく実践できる冷えに効果的な朝昼の温活ルーティンについて、福田千晶先生に教わります。