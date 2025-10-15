ブラジル代表は14日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表に2－3で敗れた。ブラジル代表は1930年に行われたFIFAワールドカップの初回大会から、全ての大会に参加している唯一の国で、優勝回数も歴代最多の5回を誇る。そんな“王国”が最後にアジア勢のチームに敗れるのは、実に26年ぶりの珍事となっている。

今回の10月シリーズでアジア遠征に臨んだブラジル代表は、10日に行われた韓国代表とのゲームはゴールラッシュを披露し、5－0で勝利。勢いに乗って日本へ乗り込み、『東京スタジアム』で日本代表とのキリンチャレンジカップ2025に臨んだ。

試合は序盤からブラジル代表がボールを保持し、26分には見事なパスワークからDFパウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）が先制点をゲット。続く32分にはFWガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）が左足でシュートを突き刺し、2点をリードしてハーフタイムに突入する。だが、後半に入ると、日本代表の猛攻を受ける。52分、DFファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）のパスが乱れたところからMF南野拓実（モナコ／フランス）にゴールを許すと、62分にはMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）、71分にはFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）と立て続けに失点し、終わってみれば2－3でタイムアップを迎えた。

ブラジル代表から見ると、これが日本代表との国際Aマッチ14試合目にして初の黒星。最後に勝利を逃したのは、2－2で終えたFIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005のゲームで、以降は6度の対戦で全勝していた。“対アジア”まで対象を広げても、コンフェデ杯のゲームで日本代表と引き分けた後、“セレソン”はアジアのチームを相手に22連勝を記録。そんな記録が、今回の逆転負けでストップすることとなった。

ちなみに、ブラジル代表が最後に“現在の”アジア勢に敗れたのは、2001年6月9日に行われたFIFAコンフェデレーションズカップ日韓2001・3位決定戦のオーストラリア代表戦（●0－1）。ただし、当時のオーストラリア代表はAFC（アジアサッカー連盟）転籍前（※当時はオセアニアサッカー連盟所属）だったため、厳密に指摘すると“試合時の”アジア勢とは呼べない。このオーストラリア代表戦の敗北を除くと、最後に黒星を喫したのは、1999年3月28日に行われた韓国代表（●0－1）との国際親善試合となっている。

2005年のコンフェデ杯以降の、ブラジル代表の対アジアチームの結果は下記の通り

◆◼︎ブラジル代表の対アジア勢試合結果

※日付／大会名／スコア

2005年11月12日／国際親善試合／UAE代表 0－8 ブラジル代表

2006年6月19日／FIFAワールドカップドイツ2006／ブラジル代表 2－0 オーストラリア代表

2006年6月23日／FIFAワールドカップドイツ2006／日本代表 1－4 ブラジル代表

2009年11月17日／国際親善試合／オマーン代表 0－2 ブラジル代表

2010年6月16日／FIFAワールドカップ南アフリカ2010／ブラジル代表 2－1 北朝鮮代表

2010年10月8日／国際親善試合／イラン代表 0－3 ブラジル代表

2012年9月11日／国際親善試合／ブラジル代表 8－0 中国代表

2012年10月12日／国際親善試合／ブラジル代表 6－0 イラク代表

2012年10月16日／国際親善試合／日本代表 0－4 ブラジル代表

2013年6月16日／FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013／ブラジル代表 3－0 日本代表

2013年9月8日／国際親善試合／ブラジル代表 6－0 オーストラリア代表

2013年10月12日／国際親善試合／韓国代表 0－2 ブラジル代表

2014年10月14日／国際親善試合／ブラジル代表 4－0 日本代表

2017年6月13日／国際親善試合／オーストラリア代表 0－4 ブラジル代表

2017年11月10日／国際親善試合／日本代表 1－3 ブラジル代表

2018年10月13日／国際親善試合／サウジアラビア代表 0－2 ブラジル代表

2019年6月6日／国際親善試合／ブラジル代表 2－0 カタール代表

2019年11月19日／国際親善試合／ブラジル代表 3－0 韓国代表

2022年6月2日／国際親善試合／韓国代表 1－5 ブラジル代表

2022年6月6日／国際親善試合／日本代表 0－1 ブラジル代表

2022年12月6日／FIFAワールドカップカタール2022／ブラジル代表 4－1 韓国代表

2025年10月10日／国際親善試合／韓国代表 0－5 ブラジル代表

2022年10月14日／国際親善試合／日本代表 3－2 ブラジル代表

