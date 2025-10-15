本業にプラスして、月5万円の副収入があれば……。と思う方も多いでしょう。毎月5万円稼げると、家計にゆとりができ、貯蓄もしやすくなります。今回は初心者でも月5万円を狙える副業を紹介しますので、自分にできそうなものがどれかを探してみてください。

月5万円を目指せる副業を選ぼう

副業ならどれでもある程度は稼げると思う方もいるかもしれません。しかし実際には、仕事によって稼げる金額にはかなりの幅があります。

たとえばポイ活やアンケート回答などの仕事は、副業の定番として人気です。しかしこれらの案件の単価は低く、まとまった金額を稼ぐのは難しいです。

月5万円を目指すなら、スキルや経験を活用して稼ぐ仕事を選ぶ必要があります。

【在宅編】初心者でも月5万を狙えるおすすめの副業

在宅でできる仕事で、未経験から月5万円を狙える副業を紹介します。

Webライター

副業の定番ともいえる仕事がWebライターです。文章を作成する能力があれば、誰でも挑戦しやすく、成果も出しやすいです。

Webライターの初心者の方は、まずはクラウドソーシングで仕事を見つけるのがおすすめ。実績のない初心者でも応募できる案件が多く集まっています。

ただし、初心者向けの案件は単価が低く、最初のうちは大きく稼ぐのは難しいでしょう。1時間かけて、ようやく400円の記事を作成するのが精いっぱいというケースも珍しくありません。

月5万を目指すなら、スキルや実績を上げながら、徐々に高単価の案件にシフトしていく必要があります。

Webマーケティング

Webマーケティングは、顧客やフォロワーの獲得、売上の増加などを目的に、ネットのマーケティング活動をする仕事です。具体的にはSEOの上位表示、リスティング広告の管理、SNS運用など。

マーケティングで効果を出せば、クライアントと長期の契約を結ぶことも可能です。また成果に応じてインセンティブが付くこともあり、収入アップも期待できます。

ただし、実績のない人がマーケティングの仕事を獲得するのはかなり難しいため、会社で実際にWebマーケティングを担当していた方のほうが稼ぎやすいでしょう。

Webデザイナー

企業の自社サイト、ECサイト、キャンペーンページなどのデザインをする仕事です。イラストレーターやフォトショップなどのソフトを活用します。

Webデザイナーはそれに加えて、HTMLなどプログラム系の知識も必要になります。スキルを獲得するのに少し時間はかかりますが、ものづくりが好きな方は取り組みやすいでしょう。

一方、Webライターと同様、参入する人は比較的多いため、しっかりとスキルを磨く必要があります。

プログラミング

向き・不向きは大きいですが、稼げる金額のポテンシャルが大きい副業といえばプログラミングです。需要は非常に高く、常に募集案件が数多く見られます。

小さい仕事でも数万円、大きい仕事なら数十万円を稼げるため、将来の独立を視野に入れるひとにもおすすめです。ただし、仕事を獲得するには相応のスキルが必要なため、すぐに稼げるようになる仕事ではないことを念頭に入れておきましょう。

ライブ配信

リアルタイムで視聴者とコミュニケーションを取るのがライブ配信です。初期費用が不要で、気軽に始められる副業として人気があります。

配信といっても高額な機材は必要なく、スマートフォンとインターネット環境があれば問題ありません。自分の得意なこと、興味のあることを配信して、視聴者から投げ銭などを受け取れます。

一方、ライブ配信は人間関係のトラブルが生じるリスクがあります。視聴者とは仲良くしながらも、適切な距離を取ることが重要です。

【外出編】初心者が月5万を目指すためのステップ

在宅に対して、外に出て稼ぐ副業の方法もあります。

スキマバイト

スキマバイトとは単発のバイトに申し込みができるサービスで、近年利用者が増えています。タイミーやメルカリハロなど、履歴書や職務経歴書なしで応募できるアプリもあります。

スキマバイトのメリットは、短時間の案件が多いことです。2〜3時間程度の案件も数多くあるため、平日の本業が終わった後や、休日に働けます。

ただし、タイミーの案件はどちらかというと肉体労働が多く、デスクワークはあまり多くありません。身体を動かす仕事をしたい方に向いています。

フードデリバリー

コロナ禍で一気に広まったフードデリバリーも、外に出て稼げる定番の副業です。ウーバーイーツやウォルトなどのアプリがあります。

フードデリバリーはアルバイトではないため、決まった時間に出勤する必要はないのがメリット。思いついたときにすぐ始められ、いつ止めるのかも自由です。

ただし、フードデリバリーの報酬は以前と比べて下がっている傾向です。また、事故やケガのリスクもあり、自転車やバイクは慎重に運転する必要があります。

初心者でも始めやすいが月5万は難しい副業

副業の定番ではあるものの、大きく稼ぐのは難しい仕事について解説します。

アンケートモニター

リサーチ会社から届くアンケートに、スマホやパソコンで回答する仕事です。スキマ時間にできるため、定番の副業として取り組む方も多くいます。

ただし、アンケートは単価が低く、数円〜数十円のものがほとんど。大量のアンケートに回答しないと、まとまった金額は稼げません。

インタビューや会場調査など高単価の案件もありますが、事前アンケートの内容によって参加できる人が選ばれるため、いつでも参加できるわけではありません。

ポイ活

ポイントサイトを利用してポイントを貯める活動です。アンケートモニターと同様、短時間でサクッとできるため、手軽に始められます。

ただし、こちらも高収入を得られる仕事ではありません。条件を達成したと認定されてポイントがもらえるまで、時間のかかる案件もあります。

ポイ活はメインの副業ではなく、サブとして取り組むのがおすすめです。

データ入力

名刺の情報などを、発注元の会社が指定した形式で入力していく仕事です。エクセル、ワード、グーグルスプレッドシートなどに入力していきます。

パソコンのブラインドタッチができればできる仕事なのでハードルが低い分、報酬も低めに設定されています。かなり大量に入力しないと、数万円程度の収入を獲得するのは難しいでしょう。

初心者が月5万を目指すためのステップ

ここからは、完全未経験から副業で月5万円を稼ぐには、どのような手順で進めればいいのかを解説します。

自分に合う案件を選ぶ

副業ですぐに月5万円を獲得するのは難しいため、ある程度継続できるものを選ぶ必要があります。このため、自分にマッチする仕事を選ぶのが非常に重要です。

単価が高いからという安易な理由でプログラミングなどを選ぶと、難易度の高さですぐ挫折してしまうかもしれません。

初期費用がかからず、パソコンやスマホがあれば始められる案件を検討してみてください。

案件の獲得方法を把握する

自分に合う副業を選んだら、案件をどのように獲得するのかを学びましょう。一般的には、クラウドソーシングサイト、求人媒体、SNSなどの方法があります。

初心者の方がもっとも実践しやすいのは、クラウドソーシングです。具体的にはLancers、クラウドワークス、ココナラ、クラウディア、シュフティなどがあります。

登録をしなくても案件の検索はできるため、どのような案件があるかを事前に確認するのもおすすめです。

スキル・知識を身に付ける

スキルなしで月5万円を稼ぐのはかなり難しいです。ポイ活やアンケートモニターなどはスキル不要ですが、単価が非常に安いため、月5万円は現実的ではありません。

スキルを身に付けるには、スクールの活用がおすすめです。Webで受講できる講座が多いため、自宅で好きな時に学べます。

安全に副収入を得るための重要なポイント

副業には一定のリスクもあるため、以下のポイントを押さえましょう。

会社の就業規則を確認する

会社員の方は、副業を始める前に、副業に関する規定を必ず確認する必要があります。就業規則などによって副業を禁止されている場合は、残念ながらあきらめるしかありません。

副業が許可されている場合でも、自社と競合する企業での副業は禁止されているケースがあります（競業避止）。事前に申請が必要であったり、副業にかけられる時間が制限されていたりすることもあり、細かく確認が必要です。

また、公務員は原則として副業は一切禁止と定められていることがほとんどです。

怪しい案件は避ける

SNSやクラウドソーシングサイト、スキマバイトアプリなどで、さまざまな案件が紹介されています。しかし、中には悪質な案件が含まれていることがあるため、注意が必要です。

怪しい案件の特徴は以下のとおりです。

「誰でも簡単に月30万円」など甘い宣伝文句

詳しい仕事内容の記載がない

連絡手段としてテレグラムやシグナルなどメッセージが自動で消えるアプリを指定

応募すると写真付き身分証明書の提示を求められる

知り合いなど人を紹介してくるように求められる

初心者が短時間で簡単に高額な報酬がもらえる仕事はありません。特殊詐欺や強盗など、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので、十分に気を付けてください。

まずは月1万円を目標に！

月5万円を狙える、おすすめの副業を紹介しました。どの仕事もやりがいがある一方、難しさもあります。

自分に向いている副業を見極め、案件の獲得方法やスキル・知識を身に付けていきましょう。初心者の方の仕事探しはクラウドソーシングサイトがおすすめです。

まずは月1万円を稼ぐことを目標に、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。