◆キリンチャレンジカップ2025

会場：東京スタジアム（東京都）／10月14日（火）19時30分キックオフ

キリンチャレンジカップ2025の日本代表戦に臨むブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。

10日に行われた韓国代表戦は大量5得点を奪い快勝。試合後すぐに日本へは移動せず、12日まで韓国で調整を進めていた。日本戦の公式会見でカルロ・アンチェロッティ監督が「チーム内の競争は重要であり、最初から11人を固定するのではなく、W杯に向けてローテーションをすることが良いソリューション（解決策）になると思う」と入れ替えを示唆していた通り、韓国戦からはスターティングメンバー8名が入れ替わった。

韓国戦から継続して先発出場するのはカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）の3名となった。中盤はルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）がスターティングメンバーに名を連ね、システムはカゼミーロがアンカーを務める『4-3-3』が濃厚。前線は右にルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）、左にガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）、最前線ににヴィニシウスという並びが予想される。

試合はこのあと19時30分キックオフ予定。試合の模様はテレビ朝日系列にて全国生中継され、TVerとABEMAでも生配信される。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK

1 ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

14 ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

13 パウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）

24 カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

15 ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）

▼MF

5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

11 ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

▼FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

19 ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

◆◻︎控えメンバー

▽GK

23 ジョン・ビクトル（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

12 ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

▽DF

6 ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

16 カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

4 エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）

2 ヴィチーニョ（ボタフォゴ）

▽MF

17 ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）

25 ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

18 アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

▽FW

9 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

21 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）

26 イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

20 エステヴァン（チェルシー／イングランド）