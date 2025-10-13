フェラーリ250GTOとマクラーレンF1を所有するオーナー、それぞれの本音

フェラーリ250GTOとマクラーレンF1を所有する幸運なふたりのオーナーにもコメントを求めた。いまや1台を買うだけでもかなりの富豪でなければならないが、彼らは幸運だったのだろうか？

【画像】かなりの富豪でももはや所有するのは困難？フェラーリ250GTOとマクラーレンF1（写真3点）

フェラーリ250GTOを所有する

「所有していること自体は驚くほど簡単でしたよ」いまから40年以上前に、有名なコレクターのニール・コーナーからシャシーナンバー：4115GTを購入したサー・ポール・ヴェスティはそう語った。「一度、エンジンから少し煙が出始めたときにピストン・リングを交換したのと、ギアボックスのシンクロを交換したくらいで、たいしたことはしていません」

「1962年のTTで初めて目にして以来、いつかGTOを手に入れたいと思っていたんです。だから、チャンスが訪れたときには全力を尽くしました。予算はDタイプとDB3を手放して確保しました。それでも買い取るときは心底、怖くなり、声が出なくなったので、交渉は家内にしてもらいました!この車はレースで好成績を残したというよりも、素晴らしい名誉を担っているべきでしょう。新車のときにドイツに持ち込まれ、地元のフルークプラッツレネン（飛行場で開催されるレース）で善戦したそうです」

「こういうと、なんか退屈な車だったみたいに聞こえるかもしれませんが、本当に苦労知らずでした。ラリーには何度も出ましたよ。トゥール・オートとか、オーストラリアのクラシック・アデレードなんかにね。アデレードの丘を封鎖して行ったセッションでは完勝しましたが、とても楽しかったですよ。メカニズム的には本当にシンプルで、ロード・ラリーに出場した程度では何ひとつ問題は起きませんでした」

「手持ちの車のなかでは、これがいちばん気にいっています。いい値段で売れることはわかっていますが、手放す気にはなれません。それは自分にとって、可愛がっているペットを売るのと同じくらい辛いことなんです」

マクラーレンF1を所有する

「ロードカーとしては、とりたてて快適というわけではありません。エアコンはないし、サイドウィンドウも固定ですからね。だから、たいした距離は走っていません。パブに行くのに乗る車じゃ、ありませんからね」

そう語るのはF1GTRのオーナー。彼が所有するシャシーナンバー07Rは、1995年のル・マン24時間で5位完走を果たしている。「でもね、いざ走らせると素晴らしいんです。自分が運転した車のなかでもベストですね。でも、渋滞した道を走るなら、別の車を選びます！」

「私がGTRを買ったのは、いまから20年以上も前のことでした。レースヒストリーのある車がほしかったのです。この車はレース後にロードカーにコンバートされていますが、私にはそのほうが都合よかったのです。手元にやってきてから、助手席にも人が乗れるようにするためにロールケージを外しましたが、それ以外は手を加えていません。所有しているだけでも大変な費用が発生しますが、それでも、この車を持っていられるのはある意味で特権ですよね」

F1のパーツは高価なことで知られるが、マクラーレン・スペシャル・オペレーションズのスタッフは「この種のモデルとしては高くありません」という。「将来的にもパーツの供給は怠らないつもりですし、壊れたら修理も行います。マクラーレンからF1を買った方には、ちょっとした図書館くらいのパーツリストを差し上げています」

「F1は私たちにとって極めて重要なモデルなので、いつでも面倒を看ます。私たちの部隊は、1日24時間、週に7日稼働しています！」

編集翻訳：大谷達也 Transcreation：Tatsuya OTANI