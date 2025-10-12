Lostprophetsのイアン・ワトキンスが48歳で死去　児童性犯罪で服役中、他の受刑者から襲撃される

ロストプロフェッツ（Lostprophets）のボーカリスト、イアン・ワトキンス（Ian Watkins）が、現地時間10月11日に刑務所内で襲撃され死亡したことが確認された。享年48歳。ワトキンスは、幼い子どもや乳児を含む一連の凶悪な性的犯罪で有罪判決を受け、ウェスト・ヨークシャー州ウェイクフィールド刑務所（HMP Wakefield）で29年の刑に服していた。

ウェスト・ヨークシャー警察はワトキンスの死亡を確認し、殺人・重大事件捜査班の刑事が捜査を開始したと発表。刑務官が土曜朝に受刑者への暴行の通報を受けて現場に駆けつけたところ、ワトキンスはすでに死亡していたという。

襲撃の詳細はまだ明らかにされていないが、Sky Newsは彼が刃物で襲われたと報じ、The Sunは、朝に房の鍵が開けられた直後に喉を切られたと伝えている。

ワトキンスは以前にも、2023年8月に3人の受刑者から襲撃されており、その際には首に重傷を負い、病院で治療を受けていた。HMPウェイクフィールドはイギリスでも最も悪名高い刑務所の一つで、連続殺人犯や強姦犯、小児性愛者などが収監されていることから「モンスター・マンション」と呼ばれている。

ワトキンスは2013年12月、ファンの赤ん坊を強姦しようとした罪など、一連の恐るべき性的犯罪を認め、実刑判決を受けた。判事は「ワトキンスに対する罪状は、人間の堕落の新たな深みを示すものだ」と述べている（裁判中、彼のコンピュータの暗号化ファイルのパスワードが「I FUK KIDZ（俺は子どもとヤる）」であったことも明らかになった）。

ワトキンスは2012年9月、警察が薬物捜索令状を執行し、彼の自宅（ポンティプリズ）から大量のコンピュータや携帯電話、記録媒体を押収した際に逮捕された。

2019年には、刑務所内で携帯電話を所持していたことが発覚し、さらに10カ月の刑が追加された。彼は他の受刑者に強要されて保管していたと主張し、恐怖のためにその人物名を明かさなかったという。「殺人犯、大量殺人犯、強姦犯、小児性愛者、連続殺人犯──最悪の中の最悪と同房なんだ」と語っていた。

ワトキンスは2000年にロストプロフェッツを結成し、ウェールズ出身のバンドとして「Last Train Home」や「Rooftops」などのヒットを放ち、全世界で340万枚以上のアルバムを売り上げた。最後のアルバム『Weapons』は、彼の逮捕の2カ月前、2012年にリリースされている。

