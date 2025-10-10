





楽天は10日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に出場する楽天イーグルスジュニアの登録メンバー16名を選出したことを発表した。 ▼ 楽天イーグルスジュニア2025選出選手

氏名／フリガナ／地域／小学校名／学年／所属チーム名 三橋 虎之助／ミツハシ トラノスケ／青森／油川小／6年／野内ヤンキース 黄金﨑 煌（※）／コガネザキ アキ／青森／小柳小／6年／野内ヤンキース 七戸 陽向（※）／シチノヘ ヒナタ／青森／三内西小／6年／野内ヤンキース 大塚 樹／オオツカ タツキ／青森／尾駮小／6年／六ヶ所ベースボールクラブ 藤原 翔琉／フジワラ カケル／秋田／角館小／6年／角館マックススポーツ少年団 加藤 陽太／カトウ ヒナタ／秋田／太田東小／6年／太田Jr.B.C 齋藤 朝陽／サイトウ アサヒ／秋田／西目小／6年／西目シーガルズジュニア 千葉 陽／チバ ハル／秋田／清鷹小／6年／綴子・清鷹ブルーホークス 金田 壮平／カネタ ソウヘイ／秋田／合川小／6年／合川ニュースターズ 東海林 大志／ショウジ タイシ／秋田／仁井田小／6年／牛島野球スポーツ少年団 藤倉 颯大／フジクラ ソウタ／岩手／小友小／6年／陸前高田ベースボールクラブ 野場 宗謙／ノバ ソウケン／岩手／種市小／6年／平内ベアーズスポーツ少年団 越前 貴仁／エチゼン タカト／宮城／明石台小／6年／富谷ストロングスポーツ少年団 熊谷 大誠／クマガイ タイセイ／宮城／金成小／6年／大崎ジュニアドラゴン 小野寺 翼（※）／オノデラ タスク／宮城 ／城南小／6年／浮島サザンカジュニアーズ 齋藤 悦生（※）／サイトウ ヨシキ／宮城／広瀬小／6年／広瀬スポーツ少年団 （※）は楽天イーグルスアカデミー ベースボールスクール所属選手

