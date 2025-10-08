ロッテ・サブロー監督の就任会見が8日、ZOZOマリンスタジアムで行った。

サブロー監督は「今年ダントツの最下位ということで、難しいチームづくりになるとは思いますけど、甘さを取り除いて厳しい練習をして来シーズン若い選手が多いチームなので、羽ばたけるようなチームにしたいなと思います。よろしくお願いします」と挨拶。

サブロー監督は「ちょっと今年に関しては残念な結果に終わったので、その悔しさをバネに厳しい練習に耐えてもらって、精神的にも肉体的にも強いチーム、選手になって欲しいなと思います」と厳しい練習になっていくことを示唆。

優勝するために必要なことについては「全てですね。バッテリーの問題、攻撃的な問題、走塁、守備、全てにおいて他の5球団に負けていると思うので、そこを一からやり直して、鍛えていきたいと思います」と語った。

マリーンズファンに向けては「僕の引退試合の時にファンの皆さんに約束をしたと思うんですけど、夢に向かって僕自身も成長して頑張っていきたいと思いますので、変わらずの日本一の応援をよろしくお願いします」とメッセージを送った。

サブロー監督はロッテ、巨人で現役生活を送り、2016年限りで現役を引退。20年から楽天でファームディレクター、スカウティングアドバイザーを歴任し、23年からロッテの二軍監督として復帰。今季途中から一軍ヘッドコーチに配置転換し、シーズン終了後に吉井理人監督の退任を受けて、新監督就任が決まった。