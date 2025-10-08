JCOM（J:COM）は10月7日、地域企業向けにDX推進や企業成長を支援する「J:COM BUSINESS セミナー」を開始した。企業が抱える人手不足やコスト増加、販路拡大などの課題解決を後押しする狙いがあるという。

JCOMが展開する「J:COM BUSINESS セミナー」

まずはZoomウェブナー形式で開催、将来は対面セミナーも

このセミナーは、「初心者の方でも安心して一歩踏み出す場づくり」をテーマに掲げ、DX推進や企業課題の解決に役立つ最新技術やサービスを、誰でも気軽に学べる場として提供される。当面はZoomを活用したウェビナー形式で実施し、参加費は無料。将来的には全国各地で対面セミナーを展開する予定だという。

10月・11月に開催されるセミナーは4つ。10月23日には「なぜまだ個人携帯？ 1台から始める法人モバイル 安心・効率アップ＆コスト削減！」、10月28日には「固定電話が変わる！ 中小企業の電話をDX化するクラウドPBX活用入門①：基礎知識と実践への第一歩」が実施される。

なぜまだ個人携帯？ 1台から始める法人モバイル 安心・効率アップ＆コスト削減！（10月23日）

11月11日には「固定電話が変わる！ 中小企業の電話をDX化するクラウドPBX活用入門②：事例から学ぶ成功のカギと業務効率を劇的に上げる実践ノウハウ」、11月20日には「成果が見える！ 動画制作で広がるビジネスチャンス」が開催される。

いずれも12時から13時の1時間で、オンライン（Zoom）での参加が可能。参加にはセミナー情報のページから事前申込みが必要となる。